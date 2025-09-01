美網／直落三輕鬆挺進8強 約克維奇歸功發球狀態好

男網名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽以直落三輕騎過關，他全場壓制對手史卓夫（Jan-Lennard Struff），生涯第14度闖進美網男單8強。

今年已38歲的約克維奇今天以6比3、6比3、6比2輕鬆擊敗世界排名144的史卓夫，他下一戰對手將是2024年美網亞軍弗里茲（Taylor Fritz），弗里茲也是本屆美網僅存的地主男單選手。

約克維奇今天的勝利是他生涯第64次闖進大滿貫8強，也讓他成為單季闖進4大滿貫賽8強年齡最大的男子選手，他將繼續追尋生涯第25座大滿貫冠軍。

約克維奇與史卓夫過去7次對決均是約克維奇獲勝，他今天也沒有遭遇太多抵抗，全場以12記Ace、33記致勝球，加上全場未出現雙發失誤，僅花1小時49分鐘就以直落三取勝。

約克維奇全程掌控比賽節奏，對上35歲的史卓夫送出多次破發。此役他一發得分率高達79%，賽後受訪時他表示，「發球好絕對有幫助。我認為我上一輪和今晚的發球表現都很棒。我有看到數據，我的發球比今年發出最多愛司的球員還好，所以這是很棒的數據。這當然幫助我在場上打得輕鬆一點，或許不需要付出不必要的努力。」

約克維奇下一戰對手是第4種子的弗里茲，雙方過去10次交手均是約克維奇獲勝，其中包括在2023年美網以直落三擊敗對手。約克維奇最後是在那項賽事中拿下生涯第24座大滿貫冠軍。