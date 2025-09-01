聽新聞
美網／瓦解地主8個賽末點！捷克前球后「大心臟」逆轉闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
捷克選手雷茨科娃奮力救下8個賽點，在史詩般的3盤大戰中擊敗地主好手湯森，晉級8強。 路透社
捷克選手雷茨科娃奮力救下8個賽點，在史詩般的3盤大戰中擊敗地主好手湯森，晉級8強。 路透社

季初曾因背傷休息近5個月，捷克前球后雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天證明身手仍在，她面對地主好手湯森（Taylor Townsend）展現絕佳抗壓性，第二盤瓦解8個賽末點，在長達25分鐘的「搶七」激戰後來居上，決勝盤再乘勝追擊，最終演出1：6、7：6（15：13）、6：3的超級逆轉勝。

湯森擁有絕對地主優勢，尤其第二輪和拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）發生激烈爭吵後；今天她第一盤打得順手，第二盤在球迷歡呼下也握有優勢，不料局數5：4領先時的第一個賽末點先失手，「搶7」中在握有7個結束比賽的機會也全沒把握，在歷經女單籤表裡「最長一盤」98分鐘後讓捷克名將扳平盤數。

湯森前兩輪單打比賽都是花76分鐘就拿下勝利，今天光是第二盤的時間就超過她前兩場的整場比賽長度；「搶7」打到15：13也是美網第一周最長的「搶7」。

地主好手湯森無緣挺進8強。 路透社
地主好手湯森無緣挺進8強。 路透社

決勝盤雷茨科娃兩度破發成功，最終粉碎湯森生涯第一個大滿貫8強機會，讓湯森坦言十分難受，賽後落淚的她說：「因為我已經盡了全力，在她狀態低迷時出現許多好球，我都以為我要贏了。」

這是雷茨科娃生涯第6度打進大滿貫8強，身為2021年法網和2024年溫布頓冠軍得主，她本季雖因背傷養傷許久，但回歸後證明身手仍在，第三輪在2個半小時大戰擊退列第10種子的地主納瓦羅（Emma Navarro），今天再展現韌性，在3小時又4分鐘大戰淘汰湯森，取得8強對決地主第4種子皮古拉（Jessica Pegula）的機會。

將連三輪出戰地主的雷茨科娃表示，很享受比賽氛圍，就算觀眾歡呼對象不是自己，但畢竟是美網，能夠了解地主選手享有優勢，她也向球迷們說：「期待下一場再看到大家，又是一場和美國選手的比賽。」

美網／瓦解地主8個賽末點！捷克前球后「大心臟」逆轉闖8強

