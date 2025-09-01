美網／卡雷茨科娃演出奇蹟逆轉 挽救8賽點力退湯森晉8強

快訊

中央社／ 綜合外電報導
捷克選手卡雷茨科娃奮力救下8個賽點，在史詩般的3盤大戰中擊敗地主好手湯森，晉級8強。 路透社
美國網球公開賽今天在女子單打出現奇蹟式逆轉，捷克選手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）奮力救下8個賽點，在史詩般的3盤大戰中擊敗地主好手湯森，晉級8強。

綜合法新社與路透社報導，2屆大滿貫單打冠軍的卡雷茨科娃在這場精彩比賽中，以1比6、7比6（15/13）、6比3獲勝，她下一戰對手將是第4種子美國的皮古拉（Jessica Pegula）。

未列種子的卡雷茨科娃在這場比賽原本大勢已去，對手美國籍的湯森（Taylor Townsend）在第2盤以5比4領先，正準備迎接生涯首次的大滿貫8強，沒想到卡雷茨科娃撐過第1個賽點，將第2盤帶進搶7。

雙方在搶7中陷入一團混戰，湯森最後甚至以6比3手握3個賽點，但卡雷茨科娃緊咬不放，這位前法網冠軍在挽救多達7個賽點後，以15比13將比賽拖進決勝盤。

這場比賽總長3小時4分鐘，光第2盤就長達98分鐘，特別是兩人25分鐘的搶7大戰讓現場觀眾為之沸騰，其他選手也紛紛暫停訓練，透過螢幕觀看比賽。

第3盤開打後兩人疲憊不堪，互相破發。卡雷茨科娃最後占得先機，在自己的發球局錯過第1個賽點後，在第2個賽點慶祝自己得來不易的勝利，比數是6比3。

因傷久未上陣的卡雷茨科娃賽後淚流滿面地說，「我至今仍不敢相信能站在這裡受訪。我休戰6個月，不知道自己還能不能再打球。現在能來到這裡，真是太開心了。」

