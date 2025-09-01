美網／台將僅存希望！吳芳嫺闖第三輪寫個人新猷

我國網球「一姊」謝淑薇和列上美網種子的詹皓晴，女雙首輪意外落馬，唯一挺進女雙第二輪的吳芳嫺和男將唯一代表何承叡今天都提拍上陣，何承叡和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）和大會11種子大戰三盤落敗，壓軸登場的吳芳嫺只花1小時又6分鐘就拍下勝利，生涯首度打進美網第三輪，追平個人大滿貫最佳紀錄。

26歲的吳芳嫺本季表現亮眼，澳網前和中國大陸女將蔣欣玗合拍，海峽組合接連在奧克蘭和荷伯特奪冠，開季連拿2冠已是吳芳嫺職網生涯最佳；「海峽組合」溫布頓後分道揚鑣，北美硬地賽程吳芳嫺改搭匈牙利史托拉（Fanny Stollar），台匈組合雖在蒙特婁、辛辛那提和克里夫蘭都「一輪遊」，但美網首戰就直落2扳倒列16種子俄羅斯組合克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova），成為女雙唯一奪勝的台將。

今天第二輪面對日本加藤未唯／墨西哥薩拉蘇雅（Renata Zarazua），台匈組合一下場就完成破發，第二盤更是兩度破發下取得4：1優勢，最終只花1小時又6分鐘就以6：3、6：2搶進第三輪。

吳芳嫺今年前三場大滿貫都是第二輪止步，今天寫下突破，第三輪成績是3度叩關美網最佳，也追平個人大滿貫最好成績；下輪她將遭遇名列第2種子、巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini），爭奪生涯第一張大滿貫8強門票。

何承叡首輪打滿三盤奪勝，生涯大滿貫首勝入袋，今天和耶本斯和碰梅克提奇（Nikola Mektic）／美國雷蒙（Rajeev Ram）再度上演三盤大戰，可惜台德組合遭到逆轉勝，以6：4、6：7（2：7）、3：6止步第二輪。