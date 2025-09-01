美網／阿爾卡拉斯直落三勝出 挺進前8強

快訊

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
阿爾卡拉斯。 路透社
阿爾卡拉斯。 路透社

西班牙好手阿爾卡拉斯今天以盛氣凌人之姿，直落三拍倒法國選手瑞德克內希，第4度挺進美國網球公開賽前8強。

法新社報導，第2種子阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）迎戰衝勁十足的瑞德克內希（Arthur Rinderknech），終以7比6（7/3）、6比3、6比4勝出晉級。

阿爾卡拉斯賽後受訪時說：「首盤開始的時候很緊繃，不過後來我找回節奏，試著充分利用機會。我打出積極進取的好球，打完第2盤我掌握好節奏，並且嘗試繼續下去。」

阿爾卡拉斯今天一共擊出36顆致勝球，只出現11次非受迫性失誤，本屆賽事截至目前一盤未失。這是他首度在同一賽季挺進4大滿貫賽前8強。

「我認為我的球風跟紐約的能量很速配。」

他接下來將遭遇20種子捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），爭取4強門票。

美網 阿爾卡拉斯

相關新聞

美網／艱辛逆轉沙波瓦洛夫 球王辛納：必須拿出高水準表現

美網上屆男單冠軍辛納今天克服大會第27種子沙波瓦洛夫的考驗，在先輸1盤後連趕3盤，晉級美國網球公開賽男單前16強

美網／輸球嗆對手「沒品沒教育」 奧斯塔朋科致歉：英語非母語

拉脫維亞網球好手奧斯塔朋科日前在美網女單第2輪不敵地主選手湯生，賽後握手時爆發口角引發爭議。她今天道歉，強調英語非母語且...

美網／大坂直美睽違5年再闖16強！對決「妹妹」高芙 盼觀眾來應援

前美網女單冠軍大坂直美今天鏖戰3盤擊退澳洲選手卡薩金娜，5年來首度晉級美國公開賽第4輪，接下來將與高芙對決

美網／晉級16強但輸掉一盤 球王辛納：我不是機器人

尋求美網連霸的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天第三輪賽事首度遭破發球局，不過在失去首盤上仍演出逆...

美網／約克維奇對戰諾瑞不敗安抵16強 寫34年來最年長紀錄

手握24座大滿貫金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在美網第三輪展現老將韌性，今天（30日）稍早他以6：4、6(4)：7、6：2、6：3力退英國好手諾瑞（Cameron Norrie），生涯第16度打進美網第四輪，更以38歲之齡成為自1991年的康納斯（Jimmy Connors）之後，最年長闖美網男單16強的紀錄。

