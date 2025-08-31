快訊

中央社／ 綜合外電報導
奧斯塔朋科日前在美網女單第2輪不敵地主選手湯森，賽後握手時爆發口角引發爭議。她今天道歉，強調英語非母語且無意冒犯對手。 法新社
拉脫維亞網球好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）日前在美網女單第2輪不敵地主選手湯森（Taylor Townsend），賽後握手時爆發口角引發爭議。她今天道歉，強調英語非母語且無意冒犯對手。

路透社報導，爭議發生在28日，奧斯塔朋科這位2017年法國公開賽女單冠軍得主，以5比7、1比6敗給非裔的湯森，賽後握手時言語挑釁對方，湯森也不甘示弱地回應。

湯森後來在場邊受訪透露兩人對話，說奧斯塔朋科指責她「沒品」及「沒受過教育」。她並在記者會中表示，奧斯塔朋科應該針對這起口角是否帶有種族意含作出解釋。

奧斯塔朋科在社群平台Instagram貼文說，自己當時之所以生氣，是因為比賽中湯森有一個「擦網後得分」的幸運球，卻沒有禮貌性地向對手示意。

網球習慣中，球員若因「擦網後得分」，通常會舉拍致意。

奧斯塔朋科與湯森的口角也引起大滿貫4冠軍得主大坂直美關注，她表示，對黑人球員來說，奧斯塔朋科用了最糟糕的批評字眼。

奧斯塔朋科今天說：「我想為第2輪比賽所說的一些話道歉。英語不是我的母語，我提到教育時，我認為我只在談論我認知中的網球禮儀，但我明白，我的措詞可能冒犯許多場外的人。」

奧斯塔朋科表示，「我感謝大家的支持，讓我能夠繼續在做人道理和球員身分上學習與成長。」

針對奧斯塔朋科的道歉，湯森說感到欣慰，「沒問題，這很好」。這位美國女將說：「歸根究底，我認為這對她來說是一個教訓，你不能將你的期望強加於別人身上。事情就是如此。」

湯森在美網女單第3輪以7比5、6比2淘汰了安德烈耶娃（Mirra Andreeva），接下來將與捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）捉對廝殺。

美網／輸球嗆對手「沒品沒教育」 奧斯塔朋科致歉：英語非母語

