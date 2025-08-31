尋求美網連霸的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天第三輪賽事首度遭破發球局，不過在失去首盤上仍演出逆轉勝，以5：7、6：4、6：3、6：3淘汰列27種子的加拿大沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），挺進第四輪。

前兩場都是直落三晉級，本屆賽會首度失去盤數的辛納笑說：「我又不是機器人，有時也會打得掙扎。」

「我感覺到壓力和緊張是很正常的，我已經承受這些一年了，你必須去掌控。」24歲的辛納提到，面對壓力當然也可以選擇棄之不理，但對個人來說，處理比忽視要來得好。

從去年澳網開始，新納已經締造硬地大滿貫24連勝紀錄，今天勝利也是他連續10場大滿貫至少都晉級16強，不過他在美網未失一盤的紀錄停在14場，他解釋今天的發球發揮不到最佳，對手又有很好的解讀。

沙波瓦羅夫也說，今天自己有製造壓力給辛納，「所以誰說其他球員不能做到同樣的事情？」他表示今天是場接近的比賽，2021年打進溫布頓4強的加拿大好手說：「他世界排名第一是有原因的，他處理得很好、打得非常好，第三盤從0：3完成了大逆轉。」