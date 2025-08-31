美網／艱辛逆轉沙波瓦洛夫 球王辛納：必須拿出高水準表現
美網上屆男單冠軍辛納（Jannik Sinner）今天克服大會第27種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）的考驗，在先輸1盤後連趕3盤，晉級美國網球公開賽男單前16強。
法新社報導，世界排名第一的辛納今天在先失1盤後強力反攻，終場以5比7、6比4、6比3、6比3擊敗加拿大好手沙波瓦洛夫，力拚成為自2008年瑞士名將費德勒（Roger Federer）以來，首位在美網男單二連霸的選手。
辛納說：「今天是非常、非常艱辛的比賽。我認識沙波瓦洛夫很久了。我知道我必須拿出非常高水準的表現。」他上一次與沙波瓦洛夫交手是在2021年澳洲公開賽，當時敗下陣來。
辛納本季已挺進3個大滿貫決賽，贏得澳網與溫布頓網球公開賽（Wimbledon）冠軍，但在法國公開賽決賽不敵西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。
費德勒是最近一位成功在美網男單連霸的選手，並於2004年到2008年連續5年封王。
