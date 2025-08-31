美網／大坂直美睽違5年再闖16強 將對決「妹妹」高芙

快訊

中央社／ 綜合外電報導

美網女單冠軍大坂直美今天鏖戰3盤擊退澳洲選手卡薩金娜（Daria Kasatkina），5年來首度晉級美國公開賽第4輪，接下來將與2023年美網女單冠軍高芙（Coco Gauff）對決。

法新社報導，大坂直美上一次挺進美網第4輪是在2020年，當時她一路過關斬將奪下女單冠軍。她今天把握大會第15種子卡薩金娜發球不穩的機會，終場以6比0、4比6、6比3勝出。

這場勝利是她自2023年產女並於去年重返球場以來，在大滿貫單打賽事的最佳表現。

她說：「這趟旅程真的很漫長，但我很高興現在來到這裡。」這將是大坂直美自2021年在澳洲公開賽奪冠以來，首度闖進大滿貫第2週賽事。

大坂直美表示，她很期盼與2023年美網女單冠軍高芙捉對廝殺，她把高芙看作是自己的「妹妹」。

大坂直美談到她與高芙將進行的對決時，對現場觀眾開玩笑說：「有沒有人可以來看這場比賽，幫我加油，因為在這裡與美國人比賽有點困難。」

大會第3種子高芙擺脫前幾輪手感不順的情況，今天以直落二輕取波蘭選手佛瑞許（Magdalena Frech），晉級美網女單前16強。

高芙28日是歷經一番苦戰，才擊敗克羅埃西亞好手薇琪克（Donna Vekic），期間一度淚灑球場，但她今天拿出在美網最穩健的表現，前後僅費時1小時13分鐘，便以6比3、6比1淘汰第28種子佛瑞許。

