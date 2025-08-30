美網／約克維奇對戰諾瑞不敗安抵16強 締造34年來最年長紀錄

手握24座大滿貫金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在美網第三輪展現老將韌性，今天（30日）稍早他以6：4、6(4)：7、6：2、6：3力退英國好手諾瑞（Cameron Norrie），生涯第16度打進美網第四輪，更以38歲之齡成為自1991年的康納斯（Jimmy Connors）之後，最年長闖美網男單16強的紀錄。

約克維奇在首盤第七局取得關鍵破發，但期間因下背不適喊出醫療暫停，甚至一度離場進行治療。來到次盤，諾瑞狀態提升將比賽逼進搶七，約克維奇則狀態下滑，盤末點情況出現雙發失誤讓出次盤，但這位塞爾維亞球王很快在第三盤反彈，克服開局不穩定後接連破發、連下四局扭轉局勢，以6：2收下第三盤。第四盤諾瑞的首個發球局約克維奇就完成破發，最終成功帶走比賽勝利，生涯對戰諾瑞保持7戰全勝。

這場勝利也是約克維奇在硬地大滿貫賽的第192場勝利，無庸置疑地仍持續刷新歷史紀錄，賽後他坦言：「每場比賽當然都希望能直落三結束，但現實不可能。對我來說，這樣的考驗反而是好事，畢竟自從溫網後，我還在找比賽的節奏與手感。」至於傷勢他則不願多提：「起起伏伏是正常的，細節就不必告訴對手聽了。」

約克維奇也成為自1991年的美國傳奇球星康納斯以來，闖進美網16強年齡最大的男單球員，當時康納斯已將屆39歲。下一輪約克維奇將迎戰德國老將史特魯夫（Jan-Lennard Struff），他在前兩輪接連擊退第11種子的丹麥小將魯內（Holger Rune）與第17種子地主好手蒂亞弗（Frances Tiafoe）。