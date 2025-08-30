美網／謝淑薇、詹皓晴女雙首輪意外出局 吳芳嫺成我最後希望

美網女雙賽事今天我國共有3組人馬相繼登場，其中包括一姊謝淑薇、詹皓晴相繼在首輪遭到擊落，僅有吳芳嫺與匈牙利搭擋施托拉（Fanny Stollar）以7：5、6：1擊敗第16種子的俄羅斯組合克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova），成為我國女雙最後希望。

今年美網我國三位女雙好手都改與新搭檔聯手出擊，其中一姊謝淑薇首度與地主選手克魯格（Ashlyn Krueger）合作，並在首輪遭遇第13種子的西班牙布克沙（Cristina Bucsa）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez），不過卻陷入苦戰。

在首盤賽事台美組合就先聲奪人在第二局率先破發，一度取得3：0領先，首盤也以6：3先下一城，不過在接下來兩盤對手也展開反撲，包括第二盤在關鍵第12局破發後，以7：5扳平戰局，決勝盤雙方則是一路打到搶十局，最終謝淑薇／克魯格就以6：7（4：10）敗下陣來，謝淑薇連兩年美網都在首輪就止步。

至於詹皓晴這次美網則改與曾與吳方嫺合作的蔣欣玗搭檔，兩人這次美網前夕才在克里夫蘭女網賽打進到決賽狀況正佳，不過今天面對中日組合王雅繁／青山修子，最終卻以6：7（6：8）、6：4、6：7（3：10）敗下陣來，詹皓晴則是繼2021年後再度在女雙首輪出局。