美網／謝淑薇、詹皓晴女雙首輪意外出局 吳芳嫺成我最後希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇首度與地主選手克魯格搭檔雙打，但美網首輪意外落馬。 取自謝淑薇粉絲團
謝淑薇首度與地主選手克魯格搭檔雙打，但美網首輪意外落馬。 取自謝淑薇粉絲團

美網女雙賽事今天我國共有3組人馬相繼登場，其中包括一姊謝淑薇、詹皓晴相繼在首輪遭到擊落，僅有吳芳嫺與匈牙利搭擋施托拉（Fanny Stollar）以7：5、6：1擊敗第16種子的俄羅斯組合克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova），成為我國女雙最後希望。

今年美網我國三位女雙好手都改與新搭檔聯手出擊，其中一姊謝淑薇首度與地主選手克魯格（Ashlyn Krueger）合作，並在首輪遭遇第13種子的西班牙布克沙（Cristina Bucsa）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez），不過卻陷入苦戰。

在首盤賽事台美組合就先聲奪人在第二局率先破發，一度取得3：0領先，首盤也以6：3先下一城，不過在接下來兩盤對手也展開反撲，包括第二盤在關鍵第12局破發後，以7：5扳平戰局，決勝盤雙方則是一路打到搶十局，最終謝淑薇／克魯格就以6：7（4：10）敗下陣來，謝淑薇連兩年美網都在首輪就止步。

至於詹皓晴這次美網則改與曾與吳方嫺合作的蔣欣玗搭檔，兩人這次美網前夕才在克里夫蘭女網賽打進到決賽狀況正佳，不過今天面對中日組合王雅繁／青山修子，最終卻以6：7（6：8）、6：4、6：7（3：10）敗下陣來，詹皓晴則是繼2021年後再度在女雙首輪出局。

美網

美網／謝淑薇、詹皓晴女雙首輪意外出局 吳芳嫺成我最後希望

美網女雙賽事今天我國共有3組人馬相繼登場，其中包括一姊謝淑薇、詹皓晴相繼在首輪遭到擊落，僅有吳芳嫺與匈牙利搭擋施托拉（F...

美網／我國史上第3人 何承叡奪生涯大滿貫首勝晉男雙第二輪

美國網球公開賽雙打首輪賽事，今天凌晨共有4組我國選手相繼登場，其中男雙何承叡與德國搭擋耶本斯（Hendrik Jeben...

美網／阿爾卡拉斯挺進第4輪 芮芭奇娜拍落瑞杜卡努

西班牙好手阿爾卡拉斯今天挺進美國網球公開賽第4輪，哈薩克女網選手芮芭奇娜也擊敗英國好手瑞杜卡努晉級；塞爾維亞名將約克維奇與...

【專家之眼】混雙改制惹義 本屆美網鬧劇多

2025美網開賽以來，便鬧劇不斷。首先是為了吸引票房，刻意提高混雙獎金，並以單打選手優先，還把賽程提前，和資格賽排在同一...

美網／受場邊體操女王啟發 高芙克服發球亂流晉級第3輪

美國網球名將高芙（Coco Gauff）今天在美網女單第2輪賽事遭遇克羅埃西亞好手薇基克（Donna Vekic），在首...

美網／攜手費南德茲拍退去年冠軍 45歲大威奪相隔11年女雙勝利

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今年重返美網會內賽舞台，儘管單打在首輪苦戰3盤後吞敗，但今天...

