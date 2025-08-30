快訊

美網／我國史上第3人 何承叡奪生涯大滿貫首勝晉男雙第二輪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
何承叡成為我國史上第3位在大滿貫雙打賽場取勝的選手。圖／中華網協提供(資料照)
何承叡成為我國史上第3位在大滿貫雙打賽場取勝的選手。圖／中華網協提供(資料照)

美國網球公開賽雙打首輪賽事，今天凌晨共有4組我國選手相繼登場，其中男雙何承叡與德國搭擋耶本斯（Hendrik Jebens）以3：6、7：6（7：5）、7：6（10：7）擊敗地主外卡選手博耶（Tristan Boyer）／納瓦（Emilio Nava），成為我國史上第3位在大滿貫雙打賽場取勝的選手。

本周世界男雙排名來到生涯新高第80名的何承叡，在7月首度站上溫網會內賽舞台後，這次美網也再度取得會內賽資格，成為史上第4位站上美網男雙舞台的我國選手，前3人分別為王宇佐、盧彥勳、謝政鵬。

而今天凌晨何承叡也與德國搭擋耶本斯攜手出擊，對上持外卡的地主選手博耶／納瓦，儘管在首盤賽事開賽後就先遭到對手破發，以3：6先讓出首盤，但接下來兩盤雙方都未能再攻破對手發球局，第二盤搶七台德組合在一度以2：5落後的情況下，連得5分逆轉關門，決勝盤的搶十局則是在7：7後打出3：0關鍵攻勢，逆轉拿下勝利，挺進到男雙第二輪。

何承叡在拿下大滿貫生涯首勝後，也成為繼盧彥勳、謝政鵬後，史上第3位在大滿貫男雙會內賽取勝的我國選手，接下來他與耶本斯也將對上第11種子的克羅埃西亞梅克提克（Nikola Mektic）及美國拉姆（Rajeev Ram）。

