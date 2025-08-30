【專家之眼】美網鬧劇多

2025美網開賽以來，便鬧劇不斷。首先是為了吸引票房，刻意提高混雙獎金，並以單打選手優先，還把賽程提前，和資格賽排在同一周舉行。果然未演先轟動，一對對頂尖男女單打好手的夢幻組合，簡直要閃瞎球迷的眼睛。

其實，雙打技巧有別於單打，網前反應、默契與戰術的重要性，不下於力度與速度，所以一加一未必等於二。猶記得2010年的加拿大公開賽，當時男單排名一、二的納達爾和約克維奇合組「超強雙打」，頗令人期待，沒想到第一輪就落敗，可見強強聯手未必無敵，但話題性十足，所以美網寧可排擠雙打高手，也要搞爭議不小的明星賽。有趣的是，最後脫穎而出的，仍是去年混雙冠軍，他們揚言是為了真正的雙打而戰，也用行動證明了雙打有其無可取代的專業，更狠撈百萬美元獎金，可謂名利雙收。

男單第一輪，俄羅斯前球王梅德韋傑夫對戰法國的邦齊，眼看要直落三輸球，對手賽末點發球時，忽然闖進一名攝影師，主審裁定重發。梅不服氣，責怪主審沒擔當，觀眾們也大聲鼓譟，就這麼拖延了六分鐘，梅竟死裡逃生，奪下第三盤後，對觀眾狂比愛心。可惜最後決勝盤還是輸了，而且對手剛好也在上個月的溫網第一輪打敗他，儼然成了梅的剋星。賽後梅坐在椅子上把拍子砸到稀巴爛，且遲遲不收拾行李，直到邦齊受訪到一半，才慢吞吞步出會場，事後也不承認自己有錯。無論如何，裁判長很快便祭出超過4萬美元的重罰。

女單第二輪，拉脫維亞第25種子奧斯塔朋科意外輸給美國的湯森，剛握完手，兩人就突然爆發口角。場邊訪談時，主持人問湯森剛才在吵什麼，湯森說奧斯塔朋科罵她沒水準又沒教養。事後有人批評奧斯塔朋科輸不起，但湯森的球品也確實不佳，打了擦網球，從來不向對手致意，連球砸到對手也不致歉。也就只有奧斯塔朋科這個炮仗敢嗆她，她卻回說沒必要致意，不免令人懷疑，湯森是否連基本的禮節都不懂。

在眾多鬧劇中，最衝擊視覺的，莫過於男單第二種子阿爾卡拉斯理了近乎光頭的平頭，嚇壞不少女性觀眾。記得多年前，美國名將阿格西和費德勒比賽當中，早禿的阿格西建議費德勒剪掉頭髮，免去綁髮帶的麻煩，引起滿場大笑。不過阿卡並非圖方便，而是他的哥哥幫忙修髮失敗，乾脆全剪掉了。幸好他也不太在意，笑說反正遲早會長出來，如此豁達，頗符合其豪放的球風。

另一個有趣的畫面，是女單第7種子寶莉妮擊球瞬間，雙眼正好定格在拍面的兩個深色圓點上，好似戴了面具。面對這張略顯滑稽的照片，寶莉妮絲毫不惱怒，還大大讚賞攝影師。無怪乎球場上經常看到她燦爛的笑臉，個性陽光，討人喜歡。

有人說，網球是高級的球賽，由於雙方隔著網子，免去了粗暴的肢體碰撞。但也因為如此，更考驗球員的修養。美網是年度最後一場且變數最多的大滿貫賽。今年會出現十多年未見的單打衛冕者嗎？謝淑薇又能否突破美網紀錄？讓我們繼續看下去！