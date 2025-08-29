快訊

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

普發現金三讀合憲了！最快10月發一萬 七個月內發完

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／受場邊體操女王啟發 高芙克服發球亂流晉級第3輪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國體操女王拜爾斯。 法新社
美國體操女王拜爾斯。 法新社

美國網球名將高芙（Coco Gauff）今天在美網女單第2輪賽事遭遇克羅埃西亞好手薇基克（Donna Vekic），在首盤再度出現發球亂流的情況下，高芙一度在比賽中情緒潰堤，不過受到在場邊觀賽的體操女王拜爾斯（Simone Biles）啟發，高芙在第二盤逐漸回穩，最終以7：6（7：5）、6：2晉級到第三輪。

高芙在今年美網前夕進行教練團異動，希望解決她一直以來的發球問題，不過在首輪賽事她依舊出現10次雙發失誤，所幸靠著防守和底線優勢驚險取勝，今天面對薇基克，高芙又在首盤出現7次雙發失誤，導致她被4度破發，讓高芙在第9局打完落後的情況下一度情緒潰堤。

不過高芙仍頂住壓力，先是回破發球局扳平，又在搶七中驚險搶下首盤，第二盤高芙狀況則是持續回穩，在僅出現1次雙發失誤的情況下，最終以6：2勝出，挺進到女單第3輪。

美國網球名將高芙。 路透
美國網球名將高芙。 路透

賽後在場上接受訪問時，高芙也再一次落淚，她說：「說實話，今天的比賽對我來說非常艱難，但我對自己的表現感到滿意，這幾周過得真的很不容易，我這麼做不僅是為了自己，也是為了替我加油的你們，無論內心多麼艱難，我都要做得到。」

而今天包括體操女王拜爾斯也到場為高芙加油，高芙也注意到了她的身影，並坦言受到啟發，「她幫助我有所突破，我當時就想著，她都能在6英吋的平衡木上頂住所有壓力做到這一點，那我當然也可以打好球，了解她的故事、經歷和種種心理變化，這讓我感到更加平靜一些，她無疑是我的榜樣。」

美網 高芙

延伸閱讀

美網／攜手費南德茲拍退去年冠軍 45歲大威奪相隔11年女雙勝利

美網／辛納直落三闖美網男單第3輪 持續朝二連霸邁進

美網／大坂直美晉級美網第3輪 斯威雅蒂苦戰3盤過關

美網／搶七又贏了！莎芭蓮卡衛冕再過一關

相關新聞

美網／受場邊體操女王啟發 高芙克服發球亂流晉級第3輪

美國網球名將高芙（Coco Gauff）今天在美網女單第2輪賽事遭遇克羅埃西亞好手薇基克（Donna Vekic），在首...

美網／攜手費南德茲拍退去年冠軍 45歲大威奪相隔11年女雙勝利

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今年重返美網會內賽舞台，儘管單打在首輪苦戰3盤後吞敗，但今天...

美網／辛納直落三闖美網男單第3輪 持續朝二連霸邁進

義大利籍球王辛納（Jannik Sinner）在美國網球公開賽男單第2輪，延續首輪勢如破竹的氣勢，直落三擊敗澳洲選手巴比...

美網／大坂直美晉級美網第3輪 斯威雅蒂苦戰3盤過關

美國網球公開賽女子單打第2輪賽事結果陸續出爐，本屆賽會第2種子、波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）鏖戰3盤，驚險...

美網／搶七又贏了！莎芭蓮卡衛冕再過一關

尋求美網衛冕的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天第二輪的比賽一開賽就被破發球局，但她展...

美網／梅德維夫受攝影師影響行為暴走 官方重罰131萬元

梅德維夫日前在美國網球公開賽男單首輪賽事中，因攝影師亂入情緒爆發，在現場罵裁判、砸球拍遭罰4萬2500美元（約新台幣13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。