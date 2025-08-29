美網／受場邊體操女王啟發 高芙克服發球亂流晉級第3輪

美國網球名將高芙（Coco Gauff）今天在美網女單第2輪賽事遭遇克羅埃西亞好手薇基克（Donna Vekic），在首盤再度出現發球亂流的情況下，高芙一度在比賽中情緒潰堤，不過受到在場邊觀賽的體操女王拜爾斯（Simone Biles）啟發，高芙在第二盤逐漸回穩，最終以7：6（7：5）、6：2晉級到第三輪。

高芙在今年美網前夕進行教練團異動，希望解決她一直以來的發球問題，不過在首輪賽事她依舊出現10次雙發失誤，所幸靠著防守和底線優勢驚險取勝，今天面對薇基克，高芙又在首盤出現7次雙發失誤，導致她被4度破發，讓高芙在第9局打完落後的情況下一度情緒潰堤。

不過高芙仍頂住壓力，先是回破發球局扳平，又在搶七中驚險搶下首盤，第二盤高芙狀況則是持續回穩，在僅出現1次雙發失誤的情況下，最終以6：2勝出，挺進到女單第3輪。

美國網球名將高芙。 路透

賽後在場上接受訪問時，高芙也再一次落淚，她說：「說實話，今天的比賽對我來說非常艱難，但我對自己的表現感到滿意，這幾周過得真的很不容易，我這麼做不僅是為了自己，也是為了替我加油的你們，無論內心多麼艱難，我都要做得到。」

而今天包括體操女王拜爾斯也到場為高芙加油，高芙也注意到了她的身影，並坦言受到啟發，「她幫助我有所突破，我當時就想著，她都能在6英吋的平衡木上頂住所有壓力做到這一點，那我當然也可以打好球，了解她的故事、經歷和種種心理變化，這讓我感到更加平靜一些，她無疑是我的榜樣。」