美網／攜手費南德茲拍退去年冠軍 45歲大威奪相隔11年女雙勝利

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今年重返美網會內賽舞台，儘管單打在首輪苦戰3盤後吞敗，但今天凌晨她與小她23歲的加拿大好手費南德茲（Leylah Fernandez）在女雙首輪攜手以7：6（7：4）、6：3擊敗第6種子的烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／澳洲培瑞斯（Ellen Perez），拿下個人暌違11年的美網女雙勝利。

生涯手握14座大滿貫女雙冠軍的大威廉絲，曾在1999年與2009年與妹妹小威廉絲（Serena Williams）一同在美網掄元，不過距今最後一次在會內賽首輪取勝，已經是2014年兩人攜手打進到8強賽，接下來大威僅在2022年於美網女雙會內賽與妹妹小威攜手登場，也是小威生涯最後一次參賽，不過卻在首輪止步。

而今年大威則是與小她23歲的加拿大好手費南德茲持外卡參賽，並且在首輪就碰上前來挑戰衛冕的琪切諾克與她的新搭擋培瑞斯，最終兩人先是挺過首盤的搶七大戰，更在第二盤於第二局率先破發後，以直落二取勝，晉級到女雙第二輪賽事。

這一勝也是大威相隔11年再度在美網女雙會內賽取得勝果，賽後她也大讚搭擋費南德茲，是她合作過中除了妹妹小威外最佳的搭擋，「我們的能量展現在決心、不放棄、專注和投入在每個方面上都非常匹配，這種感覺真的太棒了，因為我從來沒有一位擁有這樣心態的搭擋，當然除了小威廉絲外，所以這真的很有趣。」

至於費南德茲則透露，當自己接到大威打來邀請搭檔的電話時，自己就像是一位收到聖誕禮物的孩子，讓她忍不住的原地跳躍，對於今天又獲得大威的讚賞，她則說：「這可能是我此生收過最大的讚美，我覺得這可能很難被超越。」

而今天路易阿姆斯壯球場也湧入大批球迷進場為兩人加油，熱鬧的比賽氛圍更讓比賽過程中主審更多次要求觀眾保持安靜，在大威／費南德茲拿下勝利後，滿場球迷更是起身為兩人鼓掌歡呼，談到成功取勝，大威說：「我覺得很棒，如果運氣好，我們或許可以繼續保持下去，也可能再贏一場，然後持續進擊。」