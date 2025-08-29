美網／辛納直落三闖美網男單第3輪 持續朝二連霸邁進

快訊

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
義大利籍球王辛納（Jannik Sinner）在美國網球公開賽男單第2輪，直落三擊敗澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin）。 法新社
義大利籍球王辛納（Jannik Sinner）在美國網球公開賽男單第2輪，延續首輪勢如破竹的氣勢，直落三擊敗澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin），繼續朝衛冕之路邁進。

法新社報導，目前24歲的辛納先前在首輪賽事，碰上男單世界排名第89的捷克選手科普里瓦（VitKopriva）時只掉過4局。

他今天在第2輪比賽中，5度破發世界排名第36的巴比倫，僅用2小時1分鐘，就以6比3、6比2、6比2淘汰掉對手。

義大利籍球王辛納（Jannik Sinner）在美國網球公開賽男單第2輪，直落三擊敗澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin）。 美聯社
辛納將在第3輪賽事，迎戰本屆賽會第27種子、加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。

辛納賽後受訪時表示，「我顯然嘗試拿出最好的表現，而首輪的比賽始終與晉級到後來的比賽不同。」

「我很高興我掌握得不錯，當你兩盤在手還再度破發時，只要盡力發好球就好。」

「而今天，我跟對手的發球都不太理想，但是我的接發球不錯，尤其是二發的時候。我今天很開心，希望能在之後的比賽改善發球，而其他部分，我則相當有自信。」

辛納在本賽季美網之前的3場大滿貫賽事都挺進決賽，且摘下澳網與溫網的金盃，不過在法網則不敵西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），屈居亞軍。

他正在嘗試成為繼瑞士網球傳奇費德瑞（RogerFederer）之後，再度在美網男單連霸的選手。費德瑞曾在2004年到2008年，連續5年在美網封王。

義大利籍球王辛納（Jannik Sinner）。 美聯社
