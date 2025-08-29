美網／辛納直落三闖美網男單第3輪 持續朝二連霸邁進
義大利籍球王辛納（Jannik Sinner）在美國網球公開賽男單第2輪，延續首輪勢如破竹的氣勢，直落三擊敗澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin），繼續朝衛冕之路邁進。
法新社報導，目前24歲的辛納先前在首輪賽事，碰上男單世界排名第89的捷克選手科普里瓦（VitKopriva）時只掉過4局。
他今天在第2輪比賽中，5度破發世界排名第36的巴比倫，僅用2小時1分鐘，就以6比3、6比2、6比2淘汰掉對手。
辛納將在第3輪賽事，迎戰本屆賽會第27種子、加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。
辛納賽後受訪時表示，「我顯然嘗試拿出最好的表現，而首輪的比賽始終與晉級到後來的比賽不同。」
「我很高興我掌握得不錯，當你兩盤在手還再度破發時，只要盡力發好球就好。」
「而今天，我跟對手的發球都不太理想，但是我的接發球不錯，尤其是二發的時候。我今天很開心，希望能在之後的比賽改善發球，而其他部分，我則相當有自信。」
辛納在本賽季美網之前的3場大滿貫賽事都挺進決賽，且摘下澳網與溫網的金盃，不過在法網則不敵西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），屈居亞軍。
他正在嘗試成為繼瑞士網球傳奇費德瑞（RogerFederer）之後，再度在美網男單連霸的選手。費德瑞曾在2004年到2008年，連續5年在美網封王。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言