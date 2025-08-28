美網／搶七又贏了！莎芭蓮卡衛冕再過一關

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莎芭蓮卡。路透
莎芭蓮卡。路透

尋求美網衛冕的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天第二輪的比賽一開賽就被破發球局，但她展現出世界第一的身手，第二局馬上回破，最終在1小時又36分鐘的比賽中以7：6（7：4）、6：2拍下俄羅斯對手庫德梅托娃（Polina Kudermetova），晉級第三輪。

這場勝利是莎芭蓮卡美網會內賽的第30勝，她透露首盤打得太緊繃又太積極，分與分沒有太多來回，進行非常快速，「我很高興能控制住壓力，拋給對手，然後拿到第一盤。」她表示第二盤在接發球感覺就好上許多，自己發球表現也漸入佳境，「所以我真的很開心第一盤能夠有保持住堅強狀態。」

莎芭蓮卡第一個發球局是瓦解對手4個破發機會才被突破，第11局她又瓦解2次危機，最終在「搶7（Tiebreak）」搶下勝利，證明「決勝蓮卡（Tiebreakalenka）」外號不假。

本季20次「搶7」只失手一次的莎芭蓮卡表示，不清楚決勝時的高勝率原因，「我就是試著保持積極，試著拚每一分，我知道每一分都可以是這一盤的關鍵時刻，所以我試著保持強勢和侵略性。」

球后下輪將碰2021年打下亞軍的加拿大好手費南德茲（Leylah Fernandez），兩人過往唯一碰頭就是2021年美網，費南德茲在4強賽以3盤拍下莎芭蓮卡，搶下生涯第一座大滿貫決賽門票，不過最終敗給「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）。

美網

