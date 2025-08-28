聽新聞
0:00 / 0:00
美網／搶七又贏了！莎芭蓮卡衛冕再過一關
尋求美網衛冕的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天第二輪的比賽一開賽就被破發球局，但她展現出世界第一的身手，第二局馬上回破，最終在1小時又36分鐘的比賽中以7：6（7：4）、6：2拍下俄羅斯對手庫德梅托娃（Polina Kudermetova），晉級第三輪。
這場勝利是莎芭蓮卡美網會內賽的第30勝，她透露首盤打得太緊繃又太積極，分與分沒有太多來回，進行非常快速，「我很高興能控制住壓力，拋給對手，然後拿到第一盤。」她表示第二盤在接發球感覺就好上許多，自己發球表現也漸入佳境，「所以我真的很開心第一盤能夠有保持住堅強狀態。」
莎芭蓮卡第一個發球局是瓦解對手4個破發機會才被突破，第11局她又瓦解2次危機，最終在「搶7（Tiebreak）」搶下勝利，證明「決勝蓮卡（Tiebreakalenka）」外號不假。
本季20次「搶7」只失手一次的莎芭蓮卡表示，不清楚決勝時的高勝率原因，「我就是試著保持積極，試著拚每一分，我知道每一分都可以是這一盤的關鍵時刻，所以我試著保持強勢和侵略性。」
球后下輪將碰2021年打下亞軍的加拿大好手費南德茲（Leylah Fernandez），兩人過往唯一碰頭就是2021年美網，費南德茲在4強賽以3盤拍下莎芭蓮卡，搶下生涯第一座大滿貫決賽門票，不過最終敗給「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言