美網／梅德維夫受攝影師影響行為暴走 官方重罰131萬元

中央社／ 紐約27日綜合報導
俄羅斯名將梅德維夫。 路透
俄羅斯名將梅德維夫。 路透

俄羅斯名將梅德維夫Daniil Medvedev）日前在美國網球公開賽男單首輪賽事中，因攝影師亂入情緒爆發，在現場罵裁判、砸球拍遭罰4萬2500美元（約新台幣131萬元），金額超過他本屆賽事獎金11萬美元的1/3。

美聯社報導，美網裁判長賈納（Jake Garner）今天對梅德維夫（Daniil Medvedev）開罰，先因缺乏體育精神處以3萬美元罰款，再因亂摔球拍加罰1萬2500美元。

梅德維夫2021年在美網奪冠，是世界排名曾高居第一的好手。他這個月24日在男單首輪的夜間賽與法國選手邦齊（Benjamin Bonzi）交鋒，邦齊已拿下頭兩盤，第3盤5比4領先、僅差1分就將帶走勝利的關鍵時刻，在一發失誤後出現攝影師誤入球場的烏龍，主審事後以場外干擾為由判定邦齊重獲一發，讓梅迪維夫情緒失控。

梅德維夫走向主審抗議，現場噓聲四起，梅德維夫煽動球迷情緒、辱罵主審，整個過程讓比賽停頓超過6分鐘。梅德維夫朝主審的麥克風喊著，「他（主審）想回家了，各位。他不想待在這裡。他按比賽場數領薪水，不是領時薪。」

比賽秩序恢復後，梅德維夫成功拿下第3及第4盤。但最終邦齊以6比3、7比5、6比7（5/7）、0比6、6比4晉級。比賽亂入的攝影師，證件後來遭吊銷。這是梅德維夫連續第3次在大滿貫首輪失利，包括上個月在溫布頓網賽對上邦齊的比賽。

美網 梅德維夫 Daniil Medvedev

