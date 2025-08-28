美網／罵地主選手「沒品沒受過教育」奧斯塔朋科解釋生氣原因

快訊

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
美國選手湯森(左)、拉脫維亞名將奧斯塔朋科(右)。 法新社
美國網球公開賽女單第2輪，地主選手湯森（Taylor Townsend）今天以直落二擊敗拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。這場比賽打得雖不輕鬆，但真正的劍拔弩張發生在賽後，兩人網前握手時出現言語交鋒。

綜合路透社和法新社報導，美國籍的湯森第1盤原本還以3比5落後，緊接著連拿9局，取得上風，終場以7比5、6比1擊敗曾於2017年摘下法國公開賽冠軍的奧斯塔朋科，振奮地握拳大吼一聲。

賽後網前握手時，外界只看到奧斯塔朋科開口說了句話，湯森面有不悅地回應，兩人就這麼爆發一場言語交鋒。湯森接著轉身離開，握主審的手，並開始煽動群眾情緒。

湯森後來接受場邊採訪時說：「比賽就這樣。有些人輸了就動怒，有些人會講些氣話。」她說，對方「說我沒品，沒受過教育，還說等到出了美國就知道是什麼下場了」。

湯森說：「我是很期待啦。我是說，出了美國之後，我在加拿大也打敗過她，看她還能說什麼。」

奧斯塔朋科在社群平台Instagram貼文說，她之所以生氣，是因為比賽中湯生有一個「擦網後得分」的幸運球，卻沒有禮貌性跟對手揮手示意一下。

28歲的奧斯塔朋科同時指控湯森破壞網球慣例，在賽前熱身時直接跑到網前練習。

奧斯塔朋科賽後表示：「今天賽後，我告訴對手她非常不尊重人，因為她在關鍵時刻拿下幸運分卻沒有道歉。但她回答我說，她沒有必要道歉。」

「網球場上有些大多數選手都會遵守的不成文規則，這是我生涯中第一次遇到這種情況。就算她在自己的主場比賽，也不代表可以為所欲為，毫無顧忌。」

