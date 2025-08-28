聽新聞
0:00 / 0:00
美網／平頭小蠻牛好猛！阿爾卡拉斯只失4局速闖第三輪
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的平頭新造型成為美網話題，今天他再頂著平頭快速闖關，只花不到100分鐘就以6：1、6：0、6：3拍下世界排名65的義大利對手貝魯奇（Mattia Bellucci），晉級第三輪。
名列第2種子的阿爾卡拉斯，上周參加混雙還是原本造型，本周單打會內賽卻以幾乎光頭的新造型亮相，嚇到眾人，美國好友帝亞弗（Frances Tiafoe）還給了「太糟糕」的負面評語。
今天再度在亞瑟艾許球場出賽的平頭「小蠻牛」，全場表現強勢，沒面臨任何破發點，制勝球數也取得32：11優勢，全場更只讓貝魯奇拿下4局，展現爭取個人第2座美網金盃的氣勢。
「是的，老實說，我表現很好。」2022年在紐約捧冠的阿爾卡拉斯表示，今天不是對手的日子，自己也把握住貝魯奇的失誤。
去年阿爾卡拉斯第二輪意外落馬，今年帶著辛辛那提名人賽金盃回到紐約，若能登頂就能超過衛冕軍、義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），重返世界第一位置。
阿爾卡拉斯和辛納是新生代「絕代雙驕」，兩人已經包辦近7座大滿貫金盃，今年也接連在法網和溫布頓決賽對決，美網能否複製決賽碰頭戲碼成另個焦點。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言