澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

美網／先丟一盤逆轉勝 約克維奇闖第三輪超越費爸紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇（Novak Djokovic）。 美聯社

塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）挑戰生涯第25座大滿貫的起步並不理想，首輪雖是直落三但出現「傷情」，第二輪更是失去首盤，不過戰功彪炳的小約仍完成逆轉勝，台灣時間今天凌晨以6：7（5：7）、6：3、6：3、6：1淘汰會外晉級的地主瓦伊達（Zachary Svajda），挺進第三輪。

生涯4度在紐約捧冠的小約，連同今天勝場，生涯在美網前兩輪的戰績是完美的36勝0敗，但他坦言對自己打出的內容有一點失望，「然後我就會在內心進行一些劇場，你們不會想知道我告訴自己什麼的這些細節。」

這是小約第75度打進大滿貫第三輪，超越已退役的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）成網壇第一人，他表示自己就是保持專注，試著解決場上遇到的狀況，他補充說：「不是說我在場上找不到比賽樂趣，我享受競爭，但不享受表現不佳，這也是為何我加了額外壓力在自己和團隊身上，要求隔一天、下一場要表現更好。」

世界排名百外的瓦伊達沒有任何壓力，22歲的他表示盡力去享受和傳奇對戰的時刻，「尤其當我贏下第一盤，這有嚇到我。」瓦伊達也提到，，小約非常全能，「我曾經和團隊及教練聊過，想找出什麼，但他是約克維奇，所以實在沒有大弱點。」

小約下戰將碰英國好手諾里（Cam Norrie），過去6度碰頭小約取得百分百勝率。

美網 約克維奇 Novak Djokovic

