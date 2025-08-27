美網／首輪高芙苦戰勝出 辛納、斯威雅蒂輕騎過關

快訊

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
高芙。 美聯社
美國網球公開賽今天繼續首輪賽事，球王辛納以壓倒性勝利展開衛冕之路，波蘭女將斯威雅蒂直落二輕騎過關，地主希望高芙相較之下辛苦許多，鏖戰3小時才力退對手闖進女單第2輪。

法新社報導，義大利籍世界球王辛納（JannikSinner）以6比1、6比1、6比2直落三擊敗男單世界排名89的捷克選手科普里瓦（Vit Kopriva），前後僅耗時1小時38分鐘就晉級男單第2輪。

他賽後表示：「回到這裡感覺很棒，這顯然是一場非常特別的賽事。」

現年24歲的辛納試著成為自2004年至2008年瑞士名將費德瑞（Roger Federer）五連霸以來，首位在美網男單蟬聯冠軍的選手，他第2輪將對上澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）。

辛納上週於辛辛那提公開賽決賽對戰西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）時，因身體不適被迫退賽，他今天賽後指出，「很高興我已經恢復健康」。

辛納痛宰科普里瓦的同時，前球后斯威雅蒂（IgaSwiatek）表現毫不遜色，以6比1、6比2直落二淘汰哥倫比亞對手艾蘭哥（Emiliana Arango）。

現年24歲的斯威雅蒂對陣女單世界排名84的艾蘭哥時，始終是占據上風，她展現強勁底線抽球和嫻熟的網前技巧，整場壓制艾蘭哥。

曾奪下6座大滿貫賽女單冠軍的斯威雅蒂，將於第2輪對上荷蘭選手拉門斯（Suzan Lamens）。

辛納和斯威雅蒂輕鬆晉級之際，2023年美網女單冠軍高芙（Coco Gauff）卻得激戰近3小時，才以6比4、6比7（2/7）、7比5辛苦擊退澳洲對手托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic）。

高芙賽後說：「雖然這不是我最好的表現，但很高興能闖進下一輪。」

