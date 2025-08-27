快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／避免再一輪遊 高芙馬拉松大戰驚險過關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高芙。 路透
高芙。 路透

身為美網「地主希望」，世界排名高居第3的高芙（Coco Gauff）今天迎接首輪賽事卻陷入苦戰，全場出現10次雙發失誤，和澳洲湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）苦戰3盤，最終才在將近3小時的馬拉松大戰以6：4、6：7（2：7）、7：5辛苦晉級，避免重現今年溫布頓「一輪遊」慘劇。

今年法網奪下生涯第2座大滿貫的高芙坦言，今天絕對不是自己最好表現，「但我很開心過關了。」

高芙決勝盤率先破發成功，但自己第一個發球局也沒能保住；接續她一步握有5：3領先，卻又被湯姆伊諾維琪破發成功後追到5：5，直到高芙再度回破，最後賽末點再打出一記壓線致勝球，才辛苦收下2小時又57分鐘大戰勝利。

奪勝後忍不住怒吼洩壓，高芙坦言有太多機會都沒能把握，「我告訴自己，『最終會有其中一個如我所願』。」

2023年在紐約迎接生涯第1座大滿貫的高芙，今年美網前增加團隊成員，生物力學專家麥克米倫（Gavin MacMillan）加入教練團來幫助改善她發球不夠穩定問題。

麥克米倫幾年前也曾幫助過現任白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），高芙今天奪勝後透露，訓練時和麥克米倫一起「真的很難」、「精神很疲憊」，但仍試圖在每場比賽都更進步。

今天僅是高芙溫布頓首輪爆冷出局後的第1場比賽，驚險過頭關後，第2輪將遭遇克羅埃西亞女將薇基克（Donna Vekic）。

美網

延伸閱讀

美網／直落二橫掃米內恩晉級 大坂直美：這裡對我來說就是家

美網／大威女雙外卡參戰 小薇強碰13種子

美網／談阿卡平頭新造型 辛納：很適合他

美網／阿爾卡拉斯平頭新造型過頭關 好友誠實喊：太可怕了

相關新聞

美網／談阿卡平頭新造型 辛納：很適合他

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的平頭新造型成為美網一大焦點，義大利「世界球王」辛納（Jann...

美網／避免再一輪遊 高芙馬拉松大戰驚險過關

身為美網「地主希望」，世界排名高居第3的高芙（Coco Gauff）今天迎接首輪賽事卻陷入苦戰，全場出現10次雙發失誤，...

美網／直落二橫掃米內恩晉級 大坂直美：這裡對我來說就是家

兩度在美國網球公開賽封后的大坂直美（Naomi Osaka），今天以6比3、6比4直落二擊敗比利時選手米內恩（Greet...

美網／大威女雙外卡參戰 小薇強碰13種子

美網女雙籤表公布，45歲的地主名將大威廉絲（Venus Williams）再度獲得外卡，將和2021年打下女單亞軍的加拿...

美網／干擾梅德維夫比賽遭拔證 倒楣攝影師喊冤：我是無辜的

美網男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），於首輪對決世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi）意外落敗出局，造成他連續三個大滿貫「一輪遊」，然而這場比賽

美網／阿爾卡拉斯平頭新造型過頭關 好友誠實喊：太可怕了

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）頂著嶄新的平頭造型登上亞瑟艾許球場，美網首輪沒遇太大阻礙，以6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。