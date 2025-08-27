美網／避免再一輪遊 高芙馬拉松大戰驚險過關

身為美網「地主希望」，世界排名高居第3的高芙（Coco Gauff）今天迎接首輪賽事卻陷入苦戰，全場出現10次雙發失誤，和澳洲湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）苦戰3盤，最終才在將近3小時的馬拉松大戰以6：4、6：7（2：7）、7：5辛苦晉級，避免重現今年溫布頓「一輪遊」慘劇。

今年法網奪下生涯第2座大滿貫的高芙坦言，今天絕對不是自己最好表現，「但我很開心過關了。」

高芙決勝盤率先破發成功，但自己第一個發球局也沒能保住；接續她一步握有5：3領先，卻又被湯姆伊諾維琪破發成功後追到5：5，直到高芙再度回破，最後賽末點再打出一記壓線致勝球，才辛苦收下2小時又57分鐘大戰勝利。

奪勝後忍不住怒吼洩壓，高芙坦言有太多機會都沒能把握，「我告訴自己，『最終會有其中一個如我所願』。」

2023年在紐約迎接生涯第1座大滿貫的高芙，今年美網前增加團隊成員，生物力學專家麥克米倫（Gavin MacMillan）加入教練團來幫助改善她發球不夠穩定問題。

麥克米倫幾年前也曾幫助過現任白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），高芙今天奪勝後透露，訓練時和麥克米倫一起「真的很難」、「精神很疲憊」，但仍試圖在每場比賽都更進步。

今天僅是高芙溫布頓首輪爆冷出局後的第1場比賽，驚險過頭關後，第2輪將遭遇克羅埃西亞女將薇基克（Donna Vekic）。