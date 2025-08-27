聽新聞
0:00 / 0:00
美網／避免再一輪遊 高芙馬拉松大戰驚險過關
身為美網「地主希望」，世界排名高居第3的高芙（Coco Gauff）今天迎接首輪賽事卻陷入苦戰，全場出現10次雙發失誤，和澳洲湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）苦戰3盤，最終才在將近3小時的馬拉松大戰以6：4、6：7（2：7）、7：5辛苦晉級，避免重現今年溫布頓「一輪遊」慘劇。
今年法網奪下生涯第2座大滿貫的高芙坦言，今天絕對不是自己最好表現，「但我很開心過關了。」
高芙決勝盤率先破發成功，但自己第一個發球局也沒能保住；接續她一步握有5：3領先，卻又被湯姆伊諾維琪破發成功後追到5：5，直到高芙再度回破，最後賽末點再打出一記壓線致勝球，才辛苦收下2小時又57分鐘大戰勝利。
奪勝後忍不住怒吼洩壓，高芙坦言有太多機會都沒能把握，「我告訴自己，『最終會有其中一個如我所願』。」
2023年在紐約迎接生涯第1座大滿貫的高芙，今年美網前增加團隊成員，生物力學專家麥克米倫（Gavin MacMillan）加入教練團來幫助改善她發球不夠穩定問題。
麥克米倫幾年前也曾幫助過現任白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），高芙今天奪勝後透露，訓練時和麥克米倫一起「真的很難」、「精神很疲憊」，但仍試圖在每場比賽都更進步。
今天僅是高芙溫布頓首輪爆冷出局後的第1場比賽，驚險過頭關後，第2輪將遭遇克羅埃西亞女將薇基克（Donna Vekic）。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言