快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／直落二橫掃米內恩晉級 大坂直美：這裡對我來說就是家

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
大坂直美 路透
大坂直美 路透

兩度在美國網球公開賽封后的大坂直美（Naomi Osaka），今天以6比3、6比4直落二擊敗比利時選手米內恩（Greet Minnen），挺進美網女單第2輪。

法新社報導，本屆第23種子的大坂直美今天兩盤都3度破了對手發球局，接下來將與地主選手巴提斯特（Hailey Baptiste）捉對廝殺。

2018年、2020年美網女單冠軍得主大坂直美今天賽後說：「不管什麼時候我在這裡比賽，現場氣氛都讓我覺得像在家一樣，這裡對我來說就是家。」

「我真的有點緊張，這讓我變得有點負面，所以當我察覺自己心情有點低落時，會盡量讓自己保持正面。」

大坂直美生涯除了2座美網冠軍，也曾在澳洲公開賽2度摘冠。她去年產後復出以來尚未恢復昔日狀態，但本月稍早在蒙特婁網賽一路打進決賽。

本屆美網是大坂直美自2022年澳網以來，首度在四大滿貫賽被列為種子選手。她在調整教練陣容後看似重新找回活力。

曾榮登女網世界第一的大坂直美，目前正與維多羅斯基（Tomasz Wiktorowski）合作，希望在這位過去指導過波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）的名教練調教下，能贏得2021年澳網以來首座巡迴賽等級冠軍。

美網 大坂直美

延伸閱讀

美網／大威女雙外卡參戰 小薇強碰13種子

美網／談阿卡平頭新造型 辛納：很適合他

美網／干擾梅德維夫比賽遭拔證 倒楣攝影師喊冤：我是無辜的

美網／阿爾卡拉斯平頭新造型過頭關 好友誠實喊：太可怕了

相關新聞

美網／談阿卡平頭新造型 辛納：很適合他

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的平頭新造型成為美網一大焦點，義大利「世界球王」辛納（Jann...

美網／大威女雙外卡參戰 小薇強碰13種子

美網女雙籤表公布，45歲的地主名將大威廉絲（Venus Williams）再度獲得外卡，將和2021年打下女單亞軍的加拿...

美網／直落二橫掃米內恩晉級 大坂直美：這裡對我來說就是家

兩度在美國網球公開賽封后的大坂直美（Naomi Osaka），今天以6比3、6比4直落二擊敗比利時選手米內恩（Greet...

美網／干擾梅德維夫比賽遭拔證 倒楣攝影師喊冤：我是無辜的

美網男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），於首輪對決世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi）意外落敗出局，造成他連續三個大滿貫「一輪遊」，然而這場比賽

美網／阿爾卡拉斯平頭新造型過頭關 好友誠實喊：太可怕了

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）頂著嶄新的平頭造型登上亞瑟艾許球場，美網首輪沒遇太大阻礙，以6...

美網／睽違兩年重返紐約 大威輸球後感性落淚

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今天重返大滿貫賽場，持美網外卡出賽的她睽違兩年再出賽，僅管敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。