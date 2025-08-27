美網／大威女雙外卡參戰 小薇強碰13種子

美網女雙籤表公布，45歲的地主名將大威廉絲（Venus Williams）再度獲得外卡，將和2021年打下女單亞軍的加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）組成「老少配」參賽；我國3名女將也將分頭出擊，「一姊」謝淑薇首戰就要對決種子組合。

睽違16個月重返網壇的大威，混雙和單打都獲得美網外卡，女雙再度得到參賽機會，這將是她2022年和妹妹小威廉絲（Serena Williams）攜手後首度參加美網女雙，搭檔費德德茲僅22歲。

生涯握有7座大滿貫單打金盃的大威，還有14座女雙冠軍，全是和小威一同打下，包括1999年和2009年的美網金盃；小威已淡出網壇，大威今年復出成1981年後最年長的參賽者，僅管混雙和女單都首輪出局，去年才動子宮肌瘤手術的美國名將仍激勵不少人。

我國共3名女將要在雙打力拚突圍，謝淑薇首度攜手地主克魯格（Ashlyn Krueger），台美組合首輪將碰列13種子的西班牙布克沙（Cristina Bucsa）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez），吳芳嫺將和匈牙利史托拉（Fanny Stollar）首輪也要碰16種子俄羅斯組合克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova，列第10種子的詹皓晴和中國蔣欣玗則要碰中日組合王雅繁／青山修子。