美網／談阿卡平頭新造型 辛納：很適合他

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯。 美聯社
阿爾卡拉斯。 美聯社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的平頭新造型成為美網一大焦點，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天首輪過關後也被問到對好友兼對手新髮型的看法，球王禮貌回說，阿爾卡拉斯什麼造型「都適合」。

阿爾卡拉斯接近光頭的造型褒貶不一，美網「地主」帝亞弗（Frances Tiafoe）直白喊「糟糕」，今年已經在決賽碰頭4次的辛納倒是有不同答案，他不諱言自己不會理相同髮型，「但老實說，我覺得什麼事情都適合他。」

今天以6：1、6：1、6：2輕鬆過頭關的辛納表示，頭髮長得很快，兩天就會長好，就算如此阿爾卡拉斯仍能駕馭新髮型，「就算是現在這樣，看起來也很好，即使頭髮再長一些，也很適合。」

身為網壇新一代「絕代雙驕」，兩位差一歲的好手今年已經在法網和溫布頓決賽碰頭，雙方各拿一勝，美網有機會上演連三個大滿貫爭冠戲碼。

兩人的美網對戰只有在2022年發生，阿爾卡拉斯瓦解一個賽末點下演出五盤逆轉勝，最終奪下生涯第一座大滿貫。

「3年了，我感覺我們以不同方式互相了解，但我們也不知道未來會發生什麼事。」回憶三年前的美網對決，目前24歲的辛納說，當時雙方都很年輕，上場就是打球，「現在我覺得我們會準備更多戰術，情緒和心態也會做好準備。」

「一切都截然不同了，因為這三年來我們遭遇對手很多次，如果就戰術面來看，每場比賽都不一樣，所以我們會做調整，但這場比賽確實很重要，從外部來看我們的巔峰也是很有趣的一件事情，這當然是一場關鍵比賽，就算我們都很年輕。」辛納說。

美網 辛納 阿爾卡拉斯

相關新聞

美網／大威女雙外卡參戰 小薇強碰13種子

美網女雙籤表公布，45歲的地主名將大威廉絲（Venus Williams）再度獲得外卡，將和2021年打下女單亞軍的加拿...

美網／談阿卡平頭新造型 辛納：很適合他

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的平頭新造型成為美網一大焦點，義大利「世界球王」辛納（Jann...

美網／干擾梅德維夫比賽遭拔證 倒楣攝影師喊冤：我是無辜的

美網男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），於首輪對決世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi）意外落敗出局，造成他連續三個大滿貫「一輪遊」，然而這場比賽

美網／阿爾卡拉斯平頭新造型過頭關 好友誠實喊：太可怕了

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）頂著嶄新的平頭造型登上亞瑟艾許球場，美網首輪沒遇太大阻礙，以6...

美網／睽違兩年重返紐約 大威輸球後感性落淚

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今天重返大滿貫賽場，持美網外卡出賽的她睽違兩年再出賽，僅管敗...

美網／加入偶像納達爾學院訓練 香港小將會內奪勝成第一人

21歲的香港男將黃澤林在美網寫下歷史，今天他以6：4、7：5、7：6（7：4）拍下地主科瓦切維奇（Aleksandar ...

