美網／干擾梅德維夫比賽遭拔證 倒楣攝影師喊冤：我是無辜的

聯合新聞網／ 綜合報導
資深攝影師阿卡(右)因在美網比賽時走動遭拔證。擷圖自畫面
資深攝影師阿卡(右)因在美網比賽時走動遭拔證。擷圖自畫面

美網男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），於首輪對決世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi）意外落敗出局，造成他連續三個大滿貫「一輪遊」，然而這場比賽，因一名攝影師走動的意外插曲，使得梅德維夫爆氣與主審爭執，讓比賽延誤之事引發關注，事後美網主辦單位將這名攝影師拔證，不得再踏入球場攝影，這名資深攝影師阿卡(Selcuk Acar)對外界喊冤，「我是無辜，這件事讓我受到極大的痛苦。」

事件發生是在兩人比賽來到第三盤甚至來到局數5：4領先的邦齊發球局賽末點，結果邦齊第一發失誤，一名資深的場邊攝影師突然起身走動，主審發現後隨即出聲制止，並判決給邦齊重新第一發機會。本就打得不順的梅德維夫，趁機「借題發揮」對主審進行爭執，還搧動全場觀眾發出噓聲，造成比賽延誤。

最終梅德維夫歷經五盤大戰輸球出局，這名攝影師似乎也成了罪人，遭受指責在比賽時走動的不當行為，美網當局給了這名攝影師拔證處分。

阿卡是一名獨立攝影師，他在接受英國每日報採訪時說，「盡管我是無辜的，但我遭受了很多痛苦。」他指出當時是現場人員告訴他比賽停止了，他才會走動，「我不是一個會犯這樣錯誤的攝影師。」

