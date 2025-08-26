美網／阿爾卡拉斯平頭新造型過頭關 好友誠實喊：太可怕了
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）頂著嶄新的平頭造型登上亞瑟艾許球場，美網首輪沒遇太大阻礙，以6：4、7：5、6：4拍下地主奧普卡（Reilly Opelka），挑戰第二座美網金盃開出紅盤。
上周出戰美網混雙賽事時，阿爾卡拉斯還是原本造型，今天卻以幾乎光頭的平頭造型現身，成為賽事另個焦點。
「今天是場棘手的比賽，面對一位非常優秀的選手。當奧普卡發球，我找不到理想的節奏，但很開心今天我做到的一切，我想回球是我今天做最好的部分，我就是試著打出最佳表現，專注在我的發球。」阿爾卡拉斯自評，整體來說打出一場很棒的首輪賽事。
阿爾卡拉斯今天也在場中訪問詢問觀眾對他造型改變的看法，他說：「我得問問大家喜不喜歡這個新髮型，大家喜歡嗎？」群眾回以一陣歡呼，讓他笑說：「我想他們喜歡。」
不過地主好手帝亞弗（Frances Tiafoe）持反方看法，2022年美網4強賽輸給阿爾卡拉斯的他被問到對好友的新造型時，直白說：「可怕極了，太糟糕，絕對是太糟了。」帝亞弗補充說，不知誰給阿爾卡拉斯這個點子，新髮型簡直「太可怕」，不過不影響兩人好交情。
阿爾卡拉斯和義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）的世界第一爭奪戰在美網上演，阿爾卡拉斯若能登頂，就能取代尋求衛冕的辛納。
