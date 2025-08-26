美網／睽違兩年重返紐約 大威輸球後感性落淚

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今天重返大滿貫賽場，持美網外卡出賽的她睽違兩年再出賽，僅管敗給列11種子的捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova），不過從對手手中拿下一盤，獲得地主球迷的滿堂彩。

大威1994年轉入職業時，現年29歲的穆霍娃都還沒出生，今天以6：3、2：6、6：1奪勝的捷克女將說：「她是這樣運動的傳奇，和她共享球場是種榮幸。」前年打進美網4強的穆霍娃還提到，這場比賽得到各方的壓力，不過也感受到不可思議的比賽氛圍，「很開心我是今天幸運奪勝的一方。」

大威從2019年後就沒在美網奪勝過，2020、22和23年都是首輪出局，21和24年沒有參賽。今年重返熟悉賽場，大威成為1981年後美網最年長的單打選手。賽後記者會當有記者詢問為何想在傷後重回賽場，大威重複了一次問題，「我要向自己證明什麼？我認為對我來說，回到球場是給我一個機會，讓自己更健康打球。當你不健康，這會埋在心裡，不僅是感受，心態也會受影響，所以能更自在的比賽感覺很好。」

講到最後，大威閉上雙眼，眼眶還有些淚水；經過幾秒的靜默，賽事主持人結束問答環節。

這僅是16個月來大威參加的第4場比賽，去年動了子宮肌瘤手術的她提到，和團隊都很努力，幾乎沒有一天休息，自己放棄晚餐休息時間、許久不見朋友，拚命訓練了3個月，就是想盡快回到賽場，「每輸掉一場比賽，我試著記取教訓，不斷進步。」

美網對大威意義重大，除了是家鄉大滿貫，她第一次打進大滿貫決賽就是1997年的美網，當時她年僅17歲，2000年和01年她更捧起美網金盃，並曾和妹妹小威（Serena Williams）兩度打下美網女雙冠軍。