美網／加入偶像納達爾學院訓練 香港小將會內奪勝成第一人

21歲的香港男將黃澤林在美網寫下歷史，今天他以6：4、7：5、7：6（7：4）拍下地主科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），成為1968年網球公開化年代後，第一位在大滿貫會內奪勝的香港男子選手，還得到偶像「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的訊息。

191公分的黃澤林目前世界排名173，青少年時期他曾奪下美網和澳網青少年男雙冠軍，今年從會外賽連勝3場闖進會內，今天在締造香港網壇歷史，他說：「這對我和我的家人是很重要的時刻，很多香港人來到這和回到家鄉，意義重大。」

過去大滿貫都在會外賽止步，黃澤林今天格外享受勝利時刻，甚至沒時間看偶像納達爾傳給自己什麼簡訊，他笑說：「我猜我需要快點回覆他。」

生涯握有22座大滿貫的西班牙傳奇納達爾，不但是黃澤林學習對象，也是他的教練；為精進球技，黃澤林舉家搬到西班牙，到納達爾網球中心訓練，因此和昨天締造菲律賓紀錄的女將將艾亞拉（Alexandra Eala）成為朋友。

艾亞拉昨天以6：3、2：6、7：6（13：11）淘汰名列14種子的丹麥陶森（Clara Tauson），成為網球公開化年代後首位在大滿貫奪下勝場的菲律賓女將，黃澤林透露有一起慶祝，「對我和艾亞拉來說，我們都在創造前無古人的成就，我們很為對方開心。」