快訊

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

川普怒批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／加入偶像納達爾學院訓練 香港小將會內奪勝成第一人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
21歲的香港男將黃澤林在美網寫下歷史，第一位在大滿貫會內奪勝的香港男子選手。 路透
21歲的香港男將黃澤林在美網寫下歷史，第一位在大滿貫會內奪勝的香港男子選手。 路透

21歲的香港男將黃澤林在美網寫下歷史，今天他以6：4、7：5、7：6（7：4）拍下地主科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），成為1968年網球公開化年代後，第一位在大滿貫會內奪勝的香港男子選手，還得到偶像「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的訊息。

191公分的黃澤林目前世界排名173，青少年時期他曾奪下美網和澳網青少年男雙冠軍，今年從會外賽連勝3場闖進會內，今天在締造香港網壇歷史，他說：「這對我和我的家人是很重要的時刻，很多香港人來到這和回到家鄉，意義重大。」

過去大滿貫都在會外賽止步，黃澤林今天格外享受勝利時刻，甚至沒時間看偶像納達爾傳給自己什麼簡訊，他笑說：「我猜我需要快點回覆他。」

生涯握有22座大滿貫的西班牙傳奇納達爾，不但是黃澤林學習對象，也是他的教練；為精進球技，黃澤林舉家搬到西班牙，到納達爾網球中心訓練，因此和昨天締造菲律賓紀錄的女將將艾亞拉（Alexandra Eala）成為朋友。

艾亞拉昨天以6：3、2：6、7：6（13：11）淘汰名列14種子的丹麥陶森（Clara Tauson），成為網球公開化年代後首位在大滿貫奪下勝場的菲律賓女將，黃澤林透露有一起慶祝，「對我和艾亞拉來說，我們都在創造前無古人的成就，我們很為對方開心。」

美網

延伸閱讀

美網／曾俊欣男單首輪落敗 大滿貫賽首勝仍未開胡

美網／締造史無前例紀錄後 約克維奇和小威喊話：明年回歸吧！

美網／4年前捧冠後沒再奪勝 英國甜心終於寫突破

美網／約克維奇「奇怪的比賽奪勝」 坦言擔心狀態

相關新聞

美網／加入偶像納達爾學院訓練 香港小將會內奪勝成第一人

21歲的香港男將黃澤林在美網寫下歷史，今天他以6：4、7：5、7：6（7：4）拍下地主科瓦切維奇（Aleksandar ...

美網／澳網冠軍爆冷一輪遊 地主名將出現89次失誤「輸給緊張」

美網第一輪冷門爆不完，連今年打下澳網金盃的地主名將凱絲（Madison Keys）台灣時間今天凌晨都落馬，名列第6種子的...

美網／曾俊欣男單首輪落敗 大滿貫賽首勝仍未開胡

睽違3年再度征戰美國網球公開賽會內賽，「台灣一哥」曾俊欣今天在男單首輪亮相，可惜以3比6、4比6、3比6不敵比利時好手貝...

美網／締造史無前例紀錄後 約克維奇和小威喊話：明年回歸吧！

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）續寫網壇新頁，今天他在美網首輪以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下...

美網／4年前捧冠後沒再奪勝 英國甜心終於寫突破

2021年在美網寫下灰姑娘驚奇奪冠紀錄的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），今年在美網首日賽程率先登場，...

美網／梅德維夫死裡逃生仍不敵法國剋星 連三大滿貫「一輪遊」

男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）繼溫網後，再度於大滿貫首輪碰上世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi），只是這回發展更加戲劇性，在邦齊第三盤的賽末點之際出現攝影師走動的意外插曲改變氣勢，梅德維夫死裡逃生搶下兩盤後決勝盤落敗，今年連續三個大滿貫「一輪遊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。