快訊

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

川普怒批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／澳網冠軍爆冷一輪遊 地主名將出現89次失誤「輸給緊張」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
今年打下澳網金盃的地主名將凱絲第一輪就爆冷出局。 歐新社
今年打下澳網金盃的地主名將凱絲第一輪就爆冷出局。 歐新社

美網第一輪冷門爆不完，連今年打下澳網金盃的地主名將凱絲（Madison Keys）台灣時間今天凌晨都落馬，名列第6種子的地主好手全場出現驚人的89次非受迫性失誤，最終以7：6（12：10）、6：7（3：7）、5：7遭世界排名82的墨西哥薩拉蘇雅（Renata Zarazúa）逆轉，首輪就出局。

凱絲的失誤包括14次雙發失誤，讓對手雖只出現8次致勝球仍足以帶走3小時10分鐘馬拉松大戰的勝利。薩拉蘇雅過去8次參加大滿貫，最佳成績就是第二輪，今年美網已經追平個人最佳，且成為1995年澳網後第一位在大滿貫擊敗前10種子的墨西哥女將。

上一度有地主前10種子在美網「一輪遊」已是2003年，凱絲今年成「苦主」，她坦言被緊張感凌駕自己之上，「感覺我動作慢半拍，事情沒有如我預期的走向，我覺得是很多錯誤決定和懶惰的舉動造成這結果。」

凱絲除在今年澳網登頂，2017年也曾打進美網決賽，2018年和23年也打進美網4強，今年第一輪就出局，她坦言把勝利看得太重，沒能戰勝緊張感。

墨西哥薩拉蘇雅生涯第一次擊敗世界前10的對手，賽後自己也不敢相信。 歐新社
墨西哥薩拉蘇雅生涯第一次擊敗世界前10的對手，賽後自己也不敢相信。 歐新社

這才是薩拉蘇雅生涯第一次擊敗世界前10的對手，且是在美網可以容納將近2萬4千名觀眾的亞瑟艾許球場，她笑說：「我個子有點矮，所以來到這裡，我心想『天啊，這裡太雄偉了』。」

「當我退休時，我會真的為這場感到開心，所以我對自己說『就去享受吧』。」身高160公分的薩拉蘇雅也提到，網球不是墨西哥最受歡迎的運動，自己曾練過體操和跳水，最終會選擇網球是受哥哥影響，「因為他也打球，然後他覺得『我認為這是比較安全的運動』。」

美網

延伸閱讀

美網／曾俊欣男單首輪落敗 大滿貫賽首勝仍未開胡

美網／締造史無前例紀錄後 約克維奇和小威喊話：明年回歸吧！

美網／4年前捧冠後沒再奪勝 英國甜心終於寫突破

美網／約克維奇「奇怪的比賽奪勝」 坦言擔心狀態

相關新聞

美網／加入偶像納達爾學院訓練 香港小將會內奪勝成第一人

21歲的香港男將黃澤林在美網寫下歷史，今天他以6：4、7：5、7：6（7：4）拍下地主科瓦切維奇（Aleksandar ...

美網／澳網冠軍爆冷一輪遊 地主名將出現89次失誤「輸給緊張」

美網第一輪冷門爆不完，連今年打下澳網金盃的地主名將凱絲（Madison Keys）台灣時間今天凌晨都落馬，名列第6種子的...

美網／曾俊欣男單首輪落敗 大滿貫賽首勝仍未開胡

睽違3年再度征戰美國網球公開賽會內賽，「台灣一哥」曾俊欣今天在男單首輪亮相，可惜以3比6、4比6、3比6不敵比利時好手貝...

美網／締造史無前例紀錄後 約克維奇和小威喊話：明年回歸吧！

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）續寫網壇新頁，今天他在美網首輪以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下...

美網／4年前捧冠後沒再奪勝 英國甜心終於寫突破

2021年在美網寫下灰姑娘驚奇奪冠紀錄的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），今年在美網首日賽程率先登場，...

美網／梅德維夫死裡逃生仍不敵法國剋星 連三大滿貫「一輪遊」

男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）繼溫網後，再度於大滿貫首輪碰上世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi），只是這回發展更加戲劇性，在邦齊第三盤的賽末點之際出現攝影師走動的意外插曲改變氣勢，梅德維夫死裡逃生搶下兩盤後決勝盤落敗，今年連續三個大滿貫「一輪遊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。