美網／澳網冠軍爆冷一輪遊 地主名將出現89次失誤「輸給緊張」

美網第一輪冷門爆不完，連今年打下澳網金盃的地主名將凱絲（Madison Keys）台灣時間今天凌晨都落馬，名列第6種子的地主好手全場出現驚人的89次非受迫性失誤，最終以7：6（12：10）、6：7（3：7）、5：7遭世界排名82的墨西哥薩拉蘇雅（Renata Zarazúa）逆轉，首輪就出局。

凱絲的失誤包括14次雙發失誤，讓對手雖只出現8次致勝球仍足以帶走3小時10分鐘馬拉松大戰的勝利。薩拉蘇雅過去8次參加大滿貫，最佳成績就是第二輪，今年美網已經追平個人最佳，且成為1995年澳網後第一位在大滿貫擊敗前10種子的墨西哥女將。

上一度有地主前10種子在美網「一輪遊」已是2003年，凱絲今年成「苦主」，她坦言被緊張感凌駕自己之上，「感覺我動作慢半拍，事情沒有如我預期的走向，我覺得是很多錯誤決定和懶惰的舉動造成這結果。」

凱絲除在今年澳網登頂，2017年也曾打進美網決賽，2018年和23年也打進美網4強，今年第一輪就出局，她坦言把勝利看得太重，沒能戰勝緊張感。

墨西哥薩拉蘇雅生涯第一次擊敗世界前10的對手，賽後自己也不敢相信。 歐新社

這才是薩拉蘇雅生涯第一次擊敗世界前10的對手，且是在美網可以容納將近2萬4千名觀眾的亞瑟艾許球場，她笑說：「我個子有點矮，所以來到這裡，我心想『天啊，這裡太雄偉了』。」

「當我退休時，我會真的為這場感到開心，所以我對自己說『就去享受吧』。」身高160公分的薩拉蘇雅也提到，網球不是墨西哥最受歡迎的運動，自己曾練過體操和跳水，最終會選擇網球是受哥哥影響，「因為他也打球，然後他覺得『我認為這是比較安全的運動』。」