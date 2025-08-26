美網／曾俊欣男單首輪落敗 大滿貫賽首勝仍未開胡

中央社／ 台北26日電

睽違3年再度征戰美國網球公開賽會內賽，「台灣一哥」曾俊欣今天在男單首輪亮相，可惜以3比6、4比6、3比6不敵比利時好手貝格斯，他的大滿貫會內賽首勝得再等等。

在網球四大滿貫賽最後一場的美國公開賽，世界排名118名的台灣好手曾俊欣，這次直接獲得美網男單會內賽席次，同時肩負台灣單打唯一希望的重任，他在首輪迎戰世界排名48名的比利時好手貝格斯（Zizou Bergs），目標尋求生涯首場大滿貫賽的會內賽勝利。

帶著衝擊對手的心態迎戰，曾俊欣雖然首盤與貝格斯拚成拉鋸戰，不過在第8局不慎遭到破發情況下，以3比6率先讓出，所幸曾俊欣次盤及時調整，並把握對手發球不穩狀態，一度手握4比2領先，沒想到他突然在發球局也出現亂流，兩度被突破後再以4比6讓出。

已經沒退路的曾俊欣迎接背水一戰第3盤，只是依舊未能找回狀態，兩度丟掉發球局，陷入1比5大幅落後，就算他回敬破發，尋求延長戰線的機會，最後因嘗試截擊卻掛網，終場以3比6吞敗，無緣前進美網男單次輪，大滿貫會內賽勝利仍未開胡。

美網

