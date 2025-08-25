聽新聞
美網／締造史無前例紀錄後 約克維奇和小威喊話：明年回歸吧！
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）續寫網壇新頁，今天他在美網首輪以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下地主19歲小將勒納．田（Learner Tien），連續75場大滿貫的首戰都奪勝，成為網球公開化年代後的第一人，締造新猷的他還開玩笑和美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）「下戰帖」，鼓勵下月過44歲生日的小威重出江湖。
38歲的約克維奇握有笑傲網壇的24座大滿貫，從2006年法網開始，更締造連75場大滿貫都留下至少一勝的紀錄；目前世界排名第7的塞爾維亞名將今年也有機會加入傳奇球星康納斯（Jimmy Connors）、山普拉斯（Pete Sampras）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的美網5冠行列，並列男單史上最多。
朝著紀錄前進的約克維奇，賽後記者會上開了玩笑，邀請剛在網球名人堂亮相的小威「重出江湖」。
小威受俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）邀請，在莎娃入主網球名人堂的儀式中擔任引言人，兩位世仇的合作成為一段美談，小約也讚揚小威願意支持莎娃，是很棒的舉動；話鋒一轉，小約提到，小威並沒正式退休，「所以我邀請她、我挑戰她，因為她是名出色競爭者，當有人向她挑戰，她從不拒絕。所以我向小威發起挑戰：明年回到巡迴賽吧。」
