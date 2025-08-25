快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／締造史無前例紀錄後 約克維奇和小威喊話：明年回歸吧！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇。 路透
約克維奇。 路透

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）續寫網壇新頁，今天他在美網首輪以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下地主19歲小將勒納．田（Learner Tien），連續75場大滿貫的首戰都奪勝，成為網球公開化年代後的第一人，締造新猷的他還開玩笑和美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）「下戰帖」，鼓勵下月過44歲生日的小威重出江湖。

38歲的約克維奇握有笑傲網壇的24座大滿貫，從2006年法網開始，更締造連75場大滿貫都留下至少一勝的紀錄；目前世界排名第7的塞爾維亞名將今年也有機會加入傳奇球星康納斯（Jimmy Connors）、山普拉斯（Pete Sampras）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的美網5冠行列，並列男單史上最多。

朝著紀錄前進的約克維奇，賽後記者會上開了玩笑，邀請剛在網球名人堂亮相的小威「重出江湖」。

小威受俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）邀請，在莎娃入主網球名人堂的儀式中擔任引言人，兩位世仇的合作成為一段美談，小約也讚揚小威願意支持莎娃，是很棒的舉動；話鋒一轉，小約提到，小威並沒正式退休，「所以我邀請她、我挑戰她，因為她是名出色競爭者，當有人向她挑戰，她從不拒絕。所以我向小威發起挑戰：明年回到巡迴賽吧。」

美網

延伸閱讀

美網／約克維奇「奇怪的比賽奪勝」 坦言擔心狀態

美網／續拚生涯大滿貫第25冠 約克維奇：依然有衝勁鬥志

美網／約克維奇無懼腳趾起水泡直落三晉級 生涯美網首輪19勝0敗

MLB／名將約克維奇為洋基開球 網球迷賈吉興奮合影

相關新聞

美網／締造史無前例紀錄後 約克維奇和小威喊話：明年回歸吧！

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）續寫網壇新頁，今天他在美網首輪以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下...

美網／4年前捧冠後沒再奪勝 英國甜心終於寫突破

2021年在美網寫下灰姑娘驚奇奪冠紀錄的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），今年在美網首日賽程率先登場，...

美網／梅德維夫死裡逃生仍不敵法國剋星 連三大滿貫「一輪遊」

男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）繼溫網後，再度於大滿貫首輪碰上世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi），只是這回發展更加戲劇性，在邦齊第三盤的賽末點之際出現攝影師走動的意外插曲改變氣勢，梅德維夫死裡逃生搶下兩盤後決勝盤落敗，今年連續三個大滿貫「一輪遊」。

美網／續拚生涯大滿貫第25冠 約克維奇：依然有衝勁鬥志

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽以直落三淘汰地主選手勒納．田（Learner T...

美網／約克維奇無懼腳趾起水泡直落三晉級 生涯美網首輪19勝0敗

2025年美國網球公開賽今天（25日）起登場，男單第7號種子約克維奇（Novak Djokovic）雖在比賽中一度因右腳大拇趾起水泡影響移動，但最終仍以6：1、7：6、6：2直落三盤擊敗19歲的美國新秀勒納．田（Learner Tien），順利挺進第二輪，生涯至今從未在美網「一輪遊」。

美網／首日就爆冷！20歲菲女將擊退種子成第一人

今年3月在邁阿密女網賽締造驚奇的菲律賓小將艾亞拉（Alexandra Eala），美網再度用球拍寫紀錄，世界排名75的她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。