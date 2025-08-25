美網／4年前捧冠後沒再奪勝 英國甜心終於寫突破

2021年在美網寫下灰姑娘驚奇奪冠紀錄的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），今年在美網首日賽程率先登場，且只花62分鐘就以6：1、6：2輕取從會外賽晉級的日本女將柴原瑛菜，迎接4年前奪冠後的第一場美網勝利。

「非常、非常開心贏下這場比賽，這是我2021年後在這的第一勝，所以又額外特別。」瑞度卡努提到，第一輪總是不好打，尤其又是在大滿貫，很開心今年總算通過第一輪考驗。

4年前的瑞度卡努年僅18歲，不料她不但會外賽連勝3場，進入會內後仍勢如破竹，寫下連10場直落二封后的黑馬驚奇，不過迎接生涯第一座大滿貫後她就再沒代表作，隔年回到紐約更是「一輪遊」；2023年因傷缺席後，去年又是首輪就落馬。

直到今天總算迎接勝場，22歲的瑞度卡努坦言，心裡一直惦記此事，「已經4年了，這對我是非常特別的一項賽事，今年參賽的感覺有些不同，我覺得我每天都在做正確的事情，但這仍在我腦海中，很開心我終於克服了。」

身為前冠軍，瑞度卡努的比賽是今年美網路易斯阿姆斯壯球場的第一場比賽，她透露早上練球時就十分緊張，不過在練球後盥洗就進入狀態，之後就能放鬆享受比賽，今年賽事也有了好的開始。

瑞度卡努最高世界排名曾到世界第10，目前世界第36，下輪將碰印尼23歲女將特恩（Janice Tjen）。特恩今天首輪以6：4、4：6、6：4拍下列24種子的俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），爆出首日冷門。