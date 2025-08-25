美網／梅德維夫死裡逃生仍不敵法國剋星 連三大滿貫「一輪遊」

男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）繼溫網後，再度於大滿貫首輪碰上世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi），只是這回發展更加戲劇性，在邦齊第三盤的賽末點之際出現攝影師走動的意外插曲改變氣勢，梅德維夫死裡逃生搶下兩盤後決勝盤落敗，今年連續三個大滿貫「一輪遊」。

梅德維夫在今年溫網首輪就曾「爆冷」敗給世界排名第51的邦齊，雙方如今又在美網首輪碰頭，而且比賽前半又是邦齊6：3、7：5先下兩盤，第三盤甚至來到局數5：4領先的發球局賽末點，不過這時場邊發生插曲，一位看起來相當資深的場邊攝影師疑似記錯比數，以為邦齊已經獲勝，故而起身走動，主審發現後隨即出聲制止，本就打得不順心的梅德維夫也趁機「借題發揮」。

梅德維夫走向主審瘋狂抱怨，引起觀眾鼓譟，而在他走回底線準備好繼續進行比賽後，美國觀眾的鼓譟聲仍未停歇，但主審這次並未制止，準備發球的邦齊也多次受到觀眾聲音干擾，比賽又延遲了6分鐘才得以恢復進行，玄妙之處就在於，這局梅德維夫最終死裡逃生反破成功，並在決勝搶七以7：5拿下、續命成功，盤數開張後，梅德維夫還興奮地對看台上的觀眾猛比愛心。

第四盤邦齊發生多達14次非受迫性失誤，梅德維夫則以88％的一發贏球率佔上風，這盤6：0賞給對手「貝果」，帶進決勝盤。

第五盤前6局兩人互破發球局，形成3：3平手，關鍵第七局邦齊化解梅德維夫的5個賽末點力挽狂瀾，也改變氣勢，先發球的邦齊局數5：4領先，關鍵第十局梅德維夫疑似手不舒服，發球前不停甩動右手，或許也影響到他的表現，最終邦齊用再見正拍致勝球帶走比賽勝利。

同年紀的邦齊和梅德維夫生涯交手三次都是在大滿貫賽，三次都由邦齊獲勝，堪稱梅德維夫的「剋星」。此外，梅德維夫今年大滿貫賽表現滑鐵盧，澳網第二輪出局，法網、溫網和美網都是一輪遊，而且澳網、溫網以及美網都遭遇先輸兩盤後倒趕兩盤，最後仍輸掉第五盤的悲慘情境。