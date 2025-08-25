美網／約克維奇「奇怪的比賽奪勝」 坦言擔心狀態

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網首日賽程登場，他雖以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下地主19歲小將勒納．田（Learner Tien），但身體明顯並非在最佳狀態，光是第二盤就出現20次非受迫性失誤，自己都形容是場「奇怪的比賽」。

小約的腳步不如過往敏捷，第二盤結束還申請傷停治療，他說：「這是場奇怪的比賽，第一盤才進行20分鐘，第二盤卻打了1個小時又20分鐘，我們打出完全相反的兩盤。」小約提到，第二盤自己能保持穩定，並在「搶七」拿下勝利十分重要，「那知道我開始感覺好多了。我總是能做得更好，不過這是這場賽事好的開始。」

勒納．田目前雖只排名50，不過今年已經有4度擊敗世界前10的紀錄，今天也一度造成小約威脅，塞爾維亞名將坦言雖然開賽表現很不錯，但第二盤沒能延續，「我很驚訝身體在第二盤感覺那麼糟。好消息是我有兩天休息時間。」

溫布頓8強重摔受傷的小約提到，身體並沒任何傷勢，但首戰打得掙扎，必須趁分與分和局數之間找時間休息，狀態的確有點讓人擔心。

這僅是小約溫布頓4強敗給義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）後的第一戰，他兩年前在美網奪下第24座大滿貫後紀錄就暫停，年度壓軸的美網要再挑戰個人第5座美網金盃以及第25座大滿貫。