快訊

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／約克維奇「奇怪的比賽奪勝」 坦言擔心狀態

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇。 路透社
塞爾維亞名將約克維奇。 路透社

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網首日賽程登場，他雖以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下地主19歲小將勒納．田（Learner Tien），但身體明顯並非在最佳狀態，光是第二盤就出現20次非受迫性失誤，自己都形容是場「奇怪的比賽」。

小約的腳步不如過往敏捷，第二盤結束還申請傷停治療，他說：「這是場奇怪的比賽，第一盤才進行20分鐘，第二盤卻打了1個小時又20分鐘，我們打出完全相反的兩盤。」小約提到，第二盤自己能保持穩定，並在「搶七」拿下勝利十分重要，「那知道我開始感覺好多了。我總是能做得更好，不過這是這場賽事好的開始。」

勒納．田目前雖只排名50，不過今年已經有4度擊敗世界前10的紀錄，今天也一度造成小約威脅，塞爾維亞名將坦言雖然開賽表現很不錯，但第二盤沒能延續，「我很驚訝身體在第二盤感覺那麼糟。好消息是我有兩天休息時間。」

溫布頓8強重摔受傷的小約提到，身體並沒任何傷勢，但首戰打得掙扎，必須趁分與分和局數之間找時間休息，狀態的確有點讓人擔心。

這僅是小約溫布頓4強敗給義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）後的第一戰，他兩年前在美網奪下第24座大滿貫後紀錄就暫停，年度壓軸的美網要再挑戰個人第5座美網金盃以及第25座大滿貫。

美網

延伸閱讀

美網／續拚生涯大滿貫第25冠 約克維奇：依然有衝勁鬥志

美網／約克維奇無懼腳趾起水泡直落三晉級 生涯美網首輪19勝0敗

MLB／名將約克維奇為洋基開球 網球迷賈吉興奮合影

美網／混雙新賽制超多大咖搶百萬獎金 謝淑薇無緣參賽

相關新聞

美網／締造史無前例紀錄後 約克維奇和小威喊話：明年回歸吧！

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）續寫網壇新頁，今天他在美網首輪以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下...

美網／4年前捧冠後沒再奪勝 英國甜心終於寫突破

2021年在美網寫下灰姑娘驚奇奪冠紀錄的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），今年在美網首日賽程率先登場，...

美網／梅德維夫死裡逃生仍不敵法國剋星 連三大滿貫「一輪遊」

男單第13種子、前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）繼溫網後，再度於大滿貫首輪碰上世界排名51的法國「剋星」邦齊（Benjamin Bonzi），只是這回發展更加戲劇性，在邦齊第三盤的賽末點之際出現攝影師走動的意外插曲改變氣勢，梅德維夫死裡逃生搶下兩盤後決勝盤落敗，今年連續三個大滿貫「一輪遊」。

美網／約克維奇「奇怪的比賽奪勝」 坦言擔心狀態

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網首日賽程登場，他雖以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下地...

美網／續拚生涯大滿貫第25冠 約克維奇：依然有衝勁鬥志

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽以直落三淘汰地主選手勒納．田（Learner T...

美網／約克維奇無懼腳趾起水泡直落三晉級 生涯美網首輪19勝0敗

2025年美國網球公開賽今天（25日）起登場，男單第7號種子約克維奇（Novak Djokovic）雖在比賽中一度因右腳大拇趾起水泡影響移動，但最終仍以6：1、7：6、6：2直落三盤擊敗19歲的美國新秀勒納．田（Learner Tien），順利挺進第二輪，生涯至今從未在美網「一輪遊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。