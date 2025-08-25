快訊

美網／約克維奇無懼腳趾起水泡直落三晉級 生涯美網首輪19勝0敗

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇美網首輪過關。 美聯社
2025年美國網球公開賽今天（25日）起登場，男單第7號種子約克維奇（Novak Djokovic）雖在比賽中一度因右腳大拇趾起水泡影響移動，但最終仍以6：1、7：6、6：2直落三盤擊敗19歲的美國新秀勒納．田（Learner Tien），順利挺進第二輪，生涯至今從未在美網「一輪遊」。

開賽約克維奇就展現史上最多座大滿貫金盃得主的風範，首盤僅花20多分鐘就輕鬆拿下。不過，勒納．田在第二盤調整節奏，在地主的加油聲下帶給約克維奇沉重壓力，前球王也數度展現出疲態，勒納．田也成功將比賽拖入搶七。

約克維奇隨後喊出醫療暫停，轉播畫面鏡頭可看見，他的右腳趾出現嚴重水泡，在經過處理後，約克維奇重新找回狀態，並在關鍵搶七中以7比3搶下盤數優勢。

進入第三盤，雖然開局遭到破發，但約克維奇隨即展現韌性、連下五局，最終以6：2鎖定勝利。賽後約克維奇坦言，第二盤確實遇到挑戰：「第一盤大約20分鐘就結束，但第二盤拖了將近1小時20分鐘。我必須保持冷靜，把握住搶七，這是關鍵。在這之後我感覺好多了，也順利完成比賽。」

由於今年美網賽程調整，首日提前至美國時間週日開打，讓球員在首輪後可多休息一天。對於帶著腳傷的約克維奇而言，這無疑是一大利多。他將在下一輪將在美國時間27日迎戰從資格賽打進的美國選手什瓦伊達 (Zachary Svajda)。

美網 約克維奇

