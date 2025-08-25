聽新聞
美網／續拚生涯大滿貫第25冠 約克維奇：依然有衝勁鬥志
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽以直落三淘汰地主選手勒納．田（Learner Tien），持續朝他個人第25座大滿貫金盃挺進。
綜合法新社和路透社報導，38歲的約克維奇比賽期間右腳疑似起水泡而要求長時間的醫療暫停，但最終仍以6比1、7比6（7/3）、6比2撂倒年僅19歲的對手，順利晉級第2輪。
約克維奇自2006年澳洲公開賽以來便從未在大滿貫首輪吃過敗仗，勒納．田今天想撂倒他簡直是不可能的任務，他第2盤雖一度有機會追平，但在搶七時幾無招架之力。
約克維奇賽後表示：「我希望我也有勒納．田的年紀。當你快40歲的時候，就得學會如何為關鍵時刻保留體力。」
「我依然有衝勁與鬥志，也謝謝大家給我的能量，希望我能一直保持下去。」
約克維奇第2輪將對上從會外賽晉級的美國選手斯瓦伊達（Zachary Svajda）。
