美網／首日就爆冷！20歲菲女將擊退種子成第一人

今年3月在邁阿密女網賽締造驚奇的菲律賓小將艾亞拉（Alexandra Eala），美網再度用球拍寫紀錄，世界排名75的她首輪以6：3、2：6、7：6（13：11）淘汰名列14種子的丹麥陶森（Clara Tauson），成為網球公開化年代後首位在大滿貫奪下勝場的菲律賓女將。

年僅20歲的艾亞拉，連同今天勝利，光是今年就已經4度擊敗世界排名前20的好手，包括邁阿密女網4強賽拍下波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

艾亞拉曾在納達爾網球學院（Rafael Nadal Academy）接受訓練，今天她更展現韌性，決勝第三盤從1：5落後下扳回頹勢，讓從鄰近美網舉辦地法拉盛附近「小馬尼拉」造訪的菲律賓球迷歡聲雷動，締造紀錄的艾亞拉也說：「身為菲律賓人是我很驕傲的一件事情，我沒有主場的比賽，所以美網能有這樣的團體為我加油，讓我感覺像回家了一樣。」

20歲菲律賓小將艾亞拉。法新社

紐約對艾亞拉有不同意義，3年前她在美網青少年女單封王，成為菲律賓第一人，當時擊敗的對手包括目前世界排名已經爬到第5的俄羅斯小將安德瑞娃（Mirra Andreeva），如今又在美網第一天賽程寫下紀錄，艾亞拉說：「我一直想要締造歷史，對我來說，這場比賽足以載入史冊。」