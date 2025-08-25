美網／球后莎芭蓮卡直落二挺進第2輪 志在衛冕

來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡今天克服開場時的不穩定，以直落二擊敗瑞士選手馬薩洛娃，挺進美國網球公開賽第2輪。

法新社報導，尋求衛冕的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）以7比5、6比1拍倒馬薩洛娃（Rebeka Masarova），輕騎過關。莎芭蓮卡志在力拚成為自2014年美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）衛冕成功以來的首位美網連霸女子單打好手。

不過即使球后也並非總是得心應手，莎芭蓮卡首盤一度遭到破發而以2比3落後。不過她很快就回穩而回敬對手破發，以3比3扳平，隨後再度破發，拿下首盤。

莎芭蓮卡在第二盤自己首個發球局曾以0-40落後，但隨後逆轉成功保發，並迅速將比分拉大至聽牌的5比0。

馬薩洛娃接下來總算拿下第6局而破蛋，不過莎芭蓮卡再下一城順利迎來勝利。

27歲的莎芭蓮卡第2輪將對上非種子球員庫德梅托娃（Polina Kudermetova）。