美網／去年第二輪爆冷出局 阿爾卡拉斯想和辛納決賽對決

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）三年前在美網登頂，球王寶座一併到手，今年他有機會複製劇本，美網冠軍、世界第一同時納入囊中。

世界排名第2的阿爾卡拉斯和現任義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）成新生代「絕代雙驕」，兩人光是今年就已4度決賽碰頭，包括法網和溫布頓的「背靠背」對決；阿爾卡拉斯法網演出史詩級逆轉勝，但溫布頓被辛納粉碎3連霸美夢，如今美網換辛納背負衛冕壓力。

連同去年和今年澳網在內，辛納硬地大滿貫已經寫下21連勝紀錄，阿爾卡拉斯不諱言美網獲勝將是「很棒的事情」，不過辛納在近3個硬地大滿貫都是最後贏家，展現出難以置信的水準，「所以我在某種程度上很尊敬他，也做好如果要面對他的準備。」

目前兩位新生代指標球星差距1890分，不過阿爾卡拉斯去年第二輪就出局，只有50分積分要保，有機會在美網完成排名翻轉，他表示自己就是準備妥當，「希望和他（辛納）決賽再碰頭，這會是在這裡的很好結果。」

兩人剛在辛辛那提名人賽的決賽進行生涯第14度碰頭，但辛納因感冒只打5局就退賽，讓阿爾卡拉斯取得對戰第9勝；辛納接續的美網混雙也沒能與會，為今年的衛冕路投入變數。

阿爾卡拉斯今年造訪紐約的心情也和去年大不相同，去年他在巴黎奧運金牌戰敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年則是帶著個人第8座名人賽金盃前來，「正如你們所見，今年我準備得比去年更好，現在我感覺也多了，所以我很開心有過那些日子，去年一切都更緊繃。」