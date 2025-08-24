美網／45歲大威回歸「鼓舞人心」 轉職業時對手還沒出生

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）重返美網，成為今晚開戰的壓軸大滿貫焦點之一，僅管首輪就要強碰前法網亞軍、捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova），大威強調會全力以赴，希望離開賽場16個月後仍能創造驚奇。

生涯握有5座大滿貫的大威是1994年轉入職業，當時她才14歲，首輪對手穆霍娃甚至還沒出生；她和小15個月的小威一起拿下14座大滿貫女雙冠軍，大威另握有2座混雙金盃。她回歸美網的首戰將在當地時間周一晚間進行，年輕的穆霍娃前年法網打進決賽，在美網也曾兩度打到4強。

明白對手不好惹，出席美網記者會的她大威表示會盡力表現，「我給自己的期望是，發揮最好一面，這也是所有球員所能要求的。」她坦言近年參加的場次不如其他球員，所以只能盡可能展現自己，同時享受比賽、保持輕鬆來呈現最佳一面。

7月正式回歸的大威，消失的16個月期間曾動了子宮肌瘤手術，也曾因懷孕生女暫別網壇的日本名將大坂直美形容，大威的回歸鼓舞人心，4度奪下大滿貫的日本好手說：「我唯一想說的事情是，我不喜歡每篇標題都提到她的年紀，我們都知道她幾歲了，但這更關乎更廣泛的意義，她是這項運動多傳奇的存在。」

大威廉絲和小威廉絲（Serena Williams）締造網壇無數紀錄，影響力更不只是女網，美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe）形容，大威是網球史上的最佳球員之一，但小威廉絲也不只為女子網壇、女子體育做出巨大貢獻，更是還是體壇指標性人物。