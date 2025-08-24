快訊

美網／最後一舞？大威復出生涯第25度征戰女單 期待發揮極致享受比賽

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
大威廉絲出席美網賽前記者會。 法新社
45歲的大威廉絲（Venus Williams）將生涯第25度挑戰美國網球公開賽，她今天表示十分期待本屆賽事，還說在自己「地盤」比賽一向充滿新鮮感。

法新社報導，大威堪稱網壇標竿性人物，這一次有可能是她職業生涯最後一次挑戰美網女單，並將於25日首輪賽事中挑戰大會11種子的捷克對手穆霍娃（Karolina Muchova）。

大威目前世界排名610，自大會取得外卡資格後，坦言「超級興奮能回歸」美網賽場。

她告訴媒體說：「這永遠不嫌膩，反而愈來愈讓人雀躍。」

大威離開網壇16個月後，今年7月剛回歸，在華盛頓公開賽（Washington Open）首役旗開得勝，卻在第2輪止步。

大威28年前首度征戰美網，1997年當時17歲的她一路闖進決賽，最後敗給瑞士名將辛吉絲（MartinaHingis）。

她這一戰一鳴驚人，自此後一步步奠定在女子網壇的傳奇地位，除了摘下大滿貫女單7冠，還與妹妹小威廉絲（Serena Williams）聯手捧回14座大滿貫女雙金盃。

儘管職業生涯戰功顯赫，大威今天說，她對網球的熱情絲毫未減，「我熱愛這一行，是我快樂的泉源。」

大威表示，她將以輕鬆心情迎接個人第25次的美網之旅。她說：「我希望發揮最佳表現，這是我對自己的期許，盡可能發揮自己最大實力。而這也是每位選手能對自己要求的全部。」

