美網／4年前寫灰姑娘奪冠驚奇 英國甜心自白：時不時困擾

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「英國甜心」瑞度卡努。 法新社
「英國甜心」瑞度卡努。 法新社

年度壓軸的大滿貫賽事美網，台灣時間今天深夜11點將正式開戰，打頭陣的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）賽前分享，美網金盃這幾年時不時會困擾自己，直到今年，終於可以視美網舉辦場地法拉盛草原公園（Flushing Meadows）是個「開心的地方」。

22歲的瑞度卡努4年前在美網締造灰姑娘傳奇，她從會外賽開始連勝10場奪冠，且都是直落二勝出，但這座驚奇冠軍後就再沒代表作。

去年沒有太多準備就來到紐約，瑞度卡努輸給地主珂寧（Sofia Kenin）後情緒複雜，不過今年談起去年的失利，「英國甜心」已經可以帶著滿臉的笑容分享心情。

「2022年回到這裡時，我真的很掙扎，我一點都不享受，我認為現在是第一次回到美網可以真正去享受那些回憶，以自己為榮，把這裡視為一個開心的地方。」瑞度卡努說。

身為目前英國「一姊」，瑞度卡努今年美網前找來「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的長期教練羅伊格（Francis Roig）加入教練團，新教練加入後瑞度卡努只打了一站比賽，她在辛辛那提女網造成白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）不少壓力；瑞度卡努也分享，和新教練花很多時間訓練和磨合，當然還需要更多時間配合，不過現在感覺很不錯。

4年前爆紅的瑞度卡努也分享，愈來愈能調適好心情，現在已經可以去享受每次練習、比賽等過程，「過去幾年這件事對我影響很大，時不時還是會讓我感到困擾，但總體來說，我可以更享受每天做的事情。我身邊充滿很多很棒的人，所以很高興能在這裡打球。」

瑞度卡努的今年美網首戰將在路易阿姆斯壯球場出戰從會外賽晉級的日本女將柴原瑛菜，台灣時間晚上11點登場。

