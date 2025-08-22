美網／男單籤表曾俊欣首輪戰貝格斯 二輪恐碰第五種子德瑞波

即將在後天展開會內賽賽程的美國網球公開賽，單打籤表在今天正式出爐，我國「夜市球王」曾俊欣將在首輪遭遇比利時選手貝格斯（Zizou Bergs），如能順利搶下大滿貫生涯首勝，更將在第二輪就有機會碰上世界排名第5名的英國好手德瑞波（Jack Draper）。

身為今年美網我國單打的唯一希望，曾俊欣在今天凌晨公布的美網籤表中，確定於男單首輪迎戰比利時貝格斯，貝格斯今年曾兩度打進到ATP男單決賽，世界排名也來到生涯新高的49名，不過今年前三場大滿貫賽事他都止步於首輪。

如曾俊欣能在對戰貝格斯的比賽中，順利搶下生涯首場大滿貫會內賽勝利，那他第二輪就將可能碰上世界排名第5名的德瑞波，他今年在溫網以男單第4種子身份出賽，卻在次輪就遭到36歲克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic）擊退，之後也因傷退出接下來兩場賽事，專心備戰美網。

至於新科溫網冠軍世界球王辛納（Jannik Sinner）將在首輪遭遇捷克好手科普日瓦（Vit Kopriva），世界排名第2名的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）則將在首輪對上美國奧普卡（Reilly Opelka），約克維奇（Novak Djokovic）則將遭遇19歲美國小將勒納．田（Learner Tien）。