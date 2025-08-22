快訊

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

行刑式槍決！高雄街頭8槍斃命「死者背景曝」 曾以假車禍詐領保險金

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／男單籤表曾俊欣首輪戰貝格斯 二輪恐碰第五種子德瑞波

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「夜市球王」曾俊欣是今年美網我國單打唯一希望。 聯合報系資料照
「夜市球王」曾俊欣是今年美網我國單打唯一希望。 聯合報系資料照

即將在後天展開會內賽賽程的美國網球公開賽，單打籤表在今天正式出爐，我國「夜市球王」曾俊欣將在首輪遭遇比利時選手貝格斯（Zizou Bergs），如能順利搶下大滿貫生涯首勝，更將在第二輪就有機會碰上世界排名第5名的英國好手德瑞波（Jack Draper）。

身為今年美網我國單打的唯一希望，曾俊欣在今天凌晨公布的美網籤表中，確定於男單首輪迎戰比利時貝格斯，貝格斯今年曾兩度打進到ATP男單決賽，世界排名也來到生涯新高的49名，不過今年前三場大滿貫賽事他都止步於首輪。

如曾俊欣能在對戰貝格斯的比賽中，順利搶下生涯首場大滿貫會內賽勝利，那他第二輪就將可能碰上世界排名第5名的德瑞波，他今年在溫網以男單第4種子身份出賽，卻在次輪就遭到36歲克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic）擊退，之後也因傷退出接下來兩場賽事，專心備戰美網。

至於新科溫網冠軍世界球王辛納（Jannik Sinner）將在首輪遭遇捷克好手科普日瓦（Vit Kopriva），世界排名第2名的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）則將在首輪對上美國奧普卡（Reilly Opelka），約克維奇（Novak Djokovic）則將遭遇19歲美國小將勒納．田（Learner Tien）。

美網

延伸閱讀

美網／外卡義大利組合守護榮耀 衛冕新制混雙贏下百萬美元

川普打擊華府犯罪 6州共派上千國民兵支援

美網／許育修、葛蘭喬安娜會外出局 曾俊欣單打獨撐

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 高承睿男單首輪落馬

相關新聞

美網／男單籤表曾俊欣首輪戰貝格斯 二輪恐碰第五種子德瑞波

即將在後天展開會內賽賽程的美國網球公開賽，單打籤表在今天正式出爐，我國「夜市球王」曾俊欣將在首輪遭遇比利時選手貝格斯（Z...

美網／外卡義大利組合守護榮耀 衛冕新制混雙贏下百萬美元

美網新賽制混雙冠軍賽登場，最終由來自義大利的艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）以6：3、5：7、10：6擊敗第3種子波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／

美網／辛納退賽、阿卡首輪出局 新賽制混雙4強出爐

別開生面的美網混雙台灣時間昨天深夜登場，為期兩天就會產出新科冠軍的新賽制，第3種子波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）...

美網／辛納身體不適退賽 混雙陣容緊急變動

來自義大利的世界球王辛納因身體不適，在辛辛那提公開賽決賽僅打5局便退賽，隔天他也退出原定將與捷克女將斯尼科娃搭檔的美國網...

美網／許育修、葛蘭喬安娜會外出局 曾俊欣單打獨撐

美網會內賽將於24日點燃戰火，會外賽先登場，我國兩位好手葛藍喬安娜和許育修今天相繼上陣，可惜都無緣晉級，單打只剩直接進入...

美網／台英混血葛藍喬安娜打美網資格賽 拚會內賽門票

美國網球公開賽的女、男單打資格賽今天正式登場，首度在美網賽場亮相的「台灣一姐」葛藍喬安娜，將與許育修分頭出擊，尋求躋身會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。