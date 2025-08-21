美網／外卡義大利組合守護榮耀 衛冕新制混雙贏下百萬美元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美網新賽制混雙冠軍賽登場，最終義大利艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）衛冕成功，捍衛「純血」混雙。 美聯社
美網新賽制混雙冠軍賽登場，最終由來自義大利的艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）以6：3、5：7、10：6擊敗第3種子波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）成功奪冠，捍衛「純血」混雙。這對最後才遞補參戰的老牌組合以一波4連勝強勢衛冕，並共享高達100萬美元（約3050萬台幣）獎金。

今年美網混雙迎來賽制變革，人氣單打選手組城星光熠熠的陣容帶來商機，但艾拉妮／瓦瓦索里選擇用實際行動證明「雙打才是我們在行的」。透過長期搭檔的默契與經驗，他們1盤未失連續淘汰3組單打球星聯軍，一舉晉級美網混雙決戰。而面對前女單球后斯威雅蒂及3度大滿貫男單亞軍魯德，這對混雙衛冕軍鏖戰到搶十終於逆襲，成功二連霸，也捧起兩人搭檔的混雙第3冠。

而艾拉妮／瓦瓦索里也是新制苦主，由於本次混雙使用選手的單打世界排名作為參賽與種子依據，因此變相限制了雙打選手的資格，導致這對組合雖然去年美網、今年法國公開賽都得到混雙冠軍，但原先仍無緣參戰，直到義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）因病無法與捷克女將斯尼科娃（Katerina Siniakova）搭檔才獲得外卡機會。在首輪淘汰哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）／美國弗里茲（Taylor Fritz）後，瓦瓦索里也為雙打選手們發聲：「我們為了無法參賽的雙打好手而戰。」

