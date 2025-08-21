美網／外卡義大利組合守護榮耀 衛冕新制混雙贏下百萬美元

美網新賽制混雙冠軍賽登場，最終由來自義大利的艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）以6：3、5：7、10：6擊敗第3種子波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）成功奪冠，捍衛「純血」混雙。這對最後才遞補參戰的老牌組合以一波4連勝強勢衛冕，並共享高達100萬美元（約3050萬台幣）獎金。

今年美網混雙迎來賽制變革，人氣單打選手組城星光熠熠的陣容帶來商機，但艾拉妮／瓦瓦索里選擇用實際行動證明「雙打才是我們在行的」。透過長期搭檔的默契與經驗，他們1盤未失連續淘汰3組單打球星聯軍，一舉晉級美網混雙決戰。而面對前女單球后斯威雅蒂及3度大滿貫男單亞軍魯德，這對混雙衛冕軍鏖戰到搶十終於逆襲，成功二連霸，也捧起兩人搭檔的混雙第3冠。

Sara Errani & Andrea Vavassori’s reaction after beating Iga Swiatek & Casper Ruud to win the U.S. Open



Pure joy



They said at the start of the event that they were playing for all the doubles teams who could not be here



This is what it meant to them 🥹



pic.twitter.com/p6DJdIQnOz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 2025年8月21日

而艾拉妮／瓦瓦索里也是新制苦主，由於本次混雙使用選手的單打世界排名作為參賽與種子依據，因此變相限制了雙打選手的資格，導致這對組合雖然去年美網、今年法國公開賽都得到混雙冠軍，但原先仍無緣參戰，直到義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）因病無法與捷克女將斯尼科娃（Katerina Siniakova）搭檔才獲得外卡機會。在首輪淘汰哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）／美國弗里茲（Taylor Fritz）後，瓦瓦索里也為雙打選手們發聲：「我們為了無法參賽的雙打好手而戰。」