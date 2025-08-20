美網／辛納退賽、阿卡首輪出局 新賽制混雙4強出爐

別開生面的美網混雙台灣時間昨天深夜登場，為期兩天就會產出新科冠軍的新賽制，第3種子波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）、列頭號種子的地主皮古拉（Jessica Pegula）／德萊普（Jack Draper）、臨時補進簽表的地主柯林斯（Danielle Collins）／哈里森（Christian Harrison）和尋求衛冕的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）晉級最終4強，將爭奪100萬美元冠軍獎金。

美網今年混雙改由16組選手在兩日賽程中爭奪高額獎金，其中8組由單打加總排名取得，另外頒發8張外卡，尋求衛冕的義大利組合就是靠外卡財獲得參賽權；柯林斯和哈里森原本不在16組名單，因義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）身體不適退賽，地主組合才遞補，沒想到連過兩關晉級4強。

列第3種子的斯威雅蒂才剛打下辛辛那提女網賽金盃，轉戰紐約就和魯德連過兩關，魯德說：「這是官方的混雙賽事，如果我們明天能打進決賽，我肯定每個人都會下定決心贏下比賽。」第3種子4強將強碰頭號種子，義大利衛冕軍和另組地主爭另張決賽門票。

混雙向來是5個項目中獎金、關注度最少的賽事，去年美網混雙冠軍獎金僅20萬美元，今年改制後直接提升到100萬美元，亞軍組合也可共同獲得40萬美元。

晉級4強的3組都是主項單打的選手，只有尋求衛冕的義大利組合是職司雙打，第一輪就拍下話題組合「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）／西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的頭號種子德萊普賽後記者會提到，感覺像是在打表演賽，不過此番說法立刻被搭檔皮古拉「打槍」。

「他不該這樣說，但OK。」皮古拉之後再強調一次，「這不是表演賽。」

新賽制到4強都將採每盤「搶4」的三盤兩勝制，若是各拿一盤決勝盤將採「超級搶10」；決賽就是尋常的三盤兩勝六局制，若是打到決勝盤同樣是「超級搶10」決勝負。