藏了10年首被揭露！北韓最隱密飛彈基地衛星圖曝 緊鄰中國大陸有原因

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

美網／許育修、葛蘭喬安娜會外出局 曾俊欣單打獨撐

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「夜市球王」曾俊欣。 路透
「夜市球王」曾俊欣。 路透

美網會內賽將於24日點燃戰火，會外賽先登場，我國兩位好手葛藍喬安娜和許育修今天相繼上陣，可惜都無緣晉級，單打只剩直接進入男單會內賽的「夜市球王」曾俊欣獨撐。

世界排名137的葛蘭喬安娜是我國「一姊」，上次出賽是溫布頓會外賽，連過兩關可惜第三輪出局，錯過登上會內賽機會。相隔兩個月爭取美網會內賽資格，她在會外賽首輪和克羅埃西亞世界排名155的費特（Jana Fett）碰頭，前兩個發球局都沒保住，0：3落後下雖回破止血，但接續自己2個發球局也遭突破，以2：6收去首盤。

第二盤葛蘭喬安娜前2個發球局雖守住，第5局再失守，第8局雖回破將局數扳平成4：4，但下一局又遭破，最終以4：6止步。

許育修目前世界排名195，僅次於排名119的曾俊欣，今天會外首輪碰世界排名121、列會外第10種子的義大利帕薩羅（Francesco Passaro），首盤在兩度遭破發下以3：6讓出，第2盤雖在3度破發成功下以6：1扳平盤數，可惜決勝盤沒能再突破對手，且在第3局遭破發，以4：6遭淘汰。

美網是年度壓軸大滿貫，今年混雙採取新賽制，只取16組選手爭奪100萬美元的高額冠軍獎金；美國網協最後公布的外卡名單不見「一姊」謝淑薇身影，代表今年混雙沒有台將代表與會。

謝淑薇將在女雙會內賽登場，搭配地主選手克魯格（Ashlyn Krueger），詹皓晴和中國大陸蔣欣玗搭檔，吳芳嫺和匈牙利史托拉（Fanny Stollar）合拍。

美網

MLB／前3局0責失…鄧愷威第4局小亂流 再遇教士3.1局失3分退場

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威連兩場先發對上教士隊，前一場遭遇重擊，今天前3局僅失1分非責失，但第4局遇到亂流後...

MLB／大谷翔平罕見怒摔護具引熱議！道奇教頭讚策略改變

道奇隊昨天在客場以3：4不敵爐主洛磯隊，賽後出現罕見一幕，鏡頭捕捉到大谷翔平情緒失控，怒摔護具洩憤，引發媒體及球迷們討論。 目前道奇在與教士隊爭奪國聯西區龍頭，沒想到大聯盟戰績墊底的洛磯成為水鬼

孟西的完美接班人 道奇鎖定村上宗隆要組杉磯日本隊！

洛杉磯道奇隊真的要變成日本國家代表隊嗎？隨著孟西（Max Muncy）本季因傷打打停停，外界關注這支隊伍追逐日職強打村上宗隆的可能性。尤其，村上本季回歸後，讓養樂多燕子隊打線火力瞬間提升，大聯盟各隊的

凋零老將生涯倒數計時 雙豪＋全勝蝦季後難在保護名單

下半季球季進行將近一半，各隊開始進行戰力檢討，除了選秀會球員外，還包含外援異動及物色自主培訓選手。這代表距離季後賽越來越近，要增進更多對內競爭，來進行最後的衝刺。然而，這麼多好手的加入，表示許多球員也

去年曾遭金鶯下放小聯盟 羅傑斯大復活成下半季最強投手

還記得羅傑斯(Trevor Rogers)這位四年前備受看好的前馬林魚王牌嗎？他在2021年新人球季投出王牌級成績後表現每況愈下，去年被交易到金鶯隊之後也未見好轉。正當他不再是目光焦點之時，今年他在復

