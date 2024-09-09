美網／男單奪冠 辛納承認禁藥風波揮之不去

美國網球公開賽新科冠軍辛納（Jannik Sinner）今天承認，先前兩次藥檢未過引發的爭議，「仍在我腦海揮之不去」。

法新社報導，現年23歲的義大利好手辛納今天以直落三盤擒服地主選手弗里茲（Taylor Fritz），繼1月在澳洲公開賽奪得生涯首座大滿貫賽冠軍後再添大滿貫賽金盃。

然而，他勝利之路，卻夾雜著3月兩次禁藥檢測呈陽性所引發的質疑聲浪。

辛納藥檢雖未過，但國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency, ITIA）裁決，物理治療師處理自身傷口後再幫辛納進行日常按摩和物理治療，辛納不經意間接觸到禁藥，本人並無過失，因此免罰。

辛納隨後以喪失信任為由，開除了物理治療師納迪（Giacomo Naldi）和防護員費拉拉（UmbertoFerrara）。

辛納免於禁賽處罰的裁決不禁讓部分選手懷疑，辛納是靠球壇地位而享有特殊待遇。

目前男單世界排名第1的辛納今天賽後說：「這件事仍在我腦海揮之不去。它並沒有就此消失，但我上場比賽時試著專心打球。我盡可能以最佳方式加以處理，與團隊溝通，上場練球。」

「毫無疑問，這並不容易。但我試著保持專注，我認為這方面我表現得很不錯。」