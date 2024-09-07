美網／美國內戰弗里茨5盤勝出 身負地主希望決賽強碰球王辛納

繼義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）闖進美網冠軍戰後，他的對手也隨著「美國內戰」出爐，第12種子弗里茨（Taylor Fritz）歷經5盤大戰，以4：6、7：5、4：6、6：4、6：1逆轉第20種子帝亞弗（Frances Tiafoe），職業生涯首闖冠軍戰，將與辛納展開對決。

這是自2005年以來首見大滿貫美國男單4強內戰，雙方一路拉鋸進入決勝盤，末盤帝亞弗氣力放盡，遭到弗里茨拉開差距，乘勢帶走比賽。26歲的弗里茨後勁十足，轟16記愛司、6度破發，成為自2009年溫布頓錦標賽洛迪克（Andy Roddick）以來，第一位進入大滿貫男單決賽的美國人，同時也身負地主希望。

辛納是首位闖進美網決賽的義大利人。 路透

弗里茨與冠軍戰對手辛納先前兩度交鋒都在印地安泉大師賽，雙方1勝1負平分秋色，而辛納在4強賽手腕也出現傷勢，本屆美網決賽勝負仍難料，且雙方都身負母國的歷史性紀錄。